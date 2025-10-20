Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Odpovedan izraelski derbi: v spopadih policije in navijačev več deset ranjenih

Tel Aviv, 20. 10. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
11

Po nasilnih izgredih tik pred začetkom nogometne tekme med Hapoel Tel Avivom in mestnim tekmecem Maccabijem je izraelska policija odpovedala derbi. Po poročilih policije je bilo v izgredih poškodovanih najmanj 29 ljudi, policija je aretirala 40 osumljencev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Malo pred začetkom tekme je policija klubom naročila, da je tekma na skupnem stadionu Bloomfield odpovedana. Varnostne sile so se bale nadaljnjega stopnjevanja nasilja, potem ko so izgredniki metali pirotehniko in dimne bombe. Po poročanju medijev je bilo v nadaljnjih spopadih ranjenih najmanj 29 ljudi, policija je aretirala 40 nasilnikov.

Začetek tekme je bil sprva le prestavljen. Nogometaši, ki so bili že na igrišču na ogrevanju, so se zaradi incidentov morali vrniti v garderobe. Kmalu zatem je sledila odpoved. Po prvih poročilih so bili ranjeni najmanj trije policisti. Prejšnji petek je izključitev navijačev Maccabija s tekme evropske lige proti Aston Villi povzročila razburjenje in ogorčenje. Klub angleške lige je povedal, da je ukaz za izključitev izraelskih navijačev prišel od odgovorne skupine za varnost. Policija West Midlands je izrazila zaskrbljenost glede javne varnosti pred stadionom, saj je pričakovala proteste.

V nogometu, pa tudi v drugih športih, se v zadnjem času ponavljajo propalestinski protesti pred in na tekmovanjih, na katerih sodelujejo izraelski športniki. Ozadje tega so izraelska dejanja v Gazi. Tudi po sporazumu o premirju med izraelsko vlado in palestinskim gibanjem Hamas globok konflikt med stranema še zdaleč ni rešen.

nogomet hapoel maccabi
Naslednji članek

Mbappe pred el clasicom Madridčane popeljal do dveh točk prednosti pred Barco

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
20. 10. 2025 10.04
šef je rekel da so to bili teroristi. Izraelci so miroljubni nobenemu ne bi naredili kaj slabega
ODGOVORI
0 0
borjac
20. 10. 2025 09.59
+3
Vojna v kateri Židje morijo otroke je nepričakovano ali pričakovano , prišla na njihovo domače igrišče , Evropske ekipe izključujejo Izraelske navijače iz tekem z Izraelskimi ekipami , kajti ogromno stroškov imajo za zaščito tek agresivnežev , ki se tudi v Evropi obnašajo kot da bi bili gospodarji sveta , in moramo biti vsi njim pokorni , tudi v restavracijah ali hotelih Izraelci iz takih ali drugih vzrokov niso več dobrodošli ... vojno bodo Izraelci občutili tudi na drugih področjih .
ODGOVORI
3 0
galeon
20. 10. 2025 09.57
+2
In prav je tako. Onemogočit jih na vseh področjih.
ODGOVORI
2 0
Slash
20. 10. 2025 09.00
+5
Divjaki neuravnovešeni !
ODGOVORI
6 1
EU Dig. Cenzura
20. 10. 2025 08.55
+7
Se dobro da premirje z gazo se vedno velja ceprav se bombardira!!! zidje ane
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
20. 10. 2025 08.52
+3
vukohebina
ODGOVORI
3 0
boslo
20. 10. 2025 09.13
-2
Drži. Vzhod in jug oz. njihovi prebivalci so nepomembni za razviti svet.
ODGOVORI
0 2
boslo
20. 10. 2025 09.13
-2
Popolna čistka je nuja
ODGOVORI
0 2
Antoniozmaj
20. 10. 2025 10.05
+1
čistka izrahell-a iz Palestinske države je nuja!!!
ODGOVORI
1 0
shift
20. 10. 2025 08.51
+8
odnos do izraela in izraelcev nikoli več ne bo enak. pa gotovo nam bodo politiki vsiljevali drugačno mnenje in govorili da "sedaj pa je vse drugače in ne smemo tako govoriti..", ampak kar je, je...
ODGOVORI
8 0
Mirko6666
20. 10. 2025 08.46
+9
Kdo jim bo pa zdaj kriv za to? Očitno so sami cisto podivjani.
ODGOVORI
9 0
boslo
20. 10. 2025 08.49
-4
Po tvoji logiki je podivjan cel svet
ODGOVORI
2 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306