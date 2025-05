Odprto delovno mesto: kdo bo motiviral Dončića in soigralce?

Los Angeles Lakersi so po odličnem rednem delu sezone v končnici razočarali. V prvem krogu so jih z rezultatom 4:1 v zmagah izločili Minnesota Timberwolvesi, ki so še vedno v igri za šampionski prstan. Med poletnim premorom jezerniki nameravajo okrepiti seznam igralcev, med željami pa naj bi se znašla dva velika zvezdnika – Giannis Antetokounmpo in Ja Morant . Poleg košarkarjev pa Lakersi iščejo tudi okrepitve v strokovnem delu ekipe.

Glavni trener za moč in kondicijo

Glavni trener za moč in kondicijo mora zagotoviti, da bo imel vsak igralec individualno oblikovan načrt, ki bo iz njega iztisnil maksimum in ga hkrati ohranil zdravega. Ta vloga vključuje izvajanje, spremljanje in po potrebi prilagajanje vadbe igralcev skozi celotno sezono, poleg tega pa bodo od bodočega sodelavca zahtevali še eno zanimivo stvar: "Glavni trener za moč in kondicijo je odgovoren za motiviranje igralcev in njihovo odgovornost pri delu z utežmi," so zapisali v oglasu in dodali, da mora biti kandidat sposoben delati v ekipi, ob nevsakdanjih urah in biti pripravljen na daljše poti.

Letna plača za omenjeno pozicijo se giblje med 180.000 in 225.000 evrov, številka pa se lahko glede na širino spretnosti, globino izkušenj in pridobljene certifikate še poveča.

Oglas so analizirali tudi novinarji ameriške športne televizijske mreže ESPN, ki niso mogli verjeti opisu delovnih nalog. "Nikjer pa ne piše, da je pogoj znanje slovenščine," je dejal eden od novinarjev in se s tem obregnil ob fizično pripravljenost in kondicijo Luke Dončića, drugi pa je dodal, da "če košarkar v Ligi NBA potrebuje dodatno motivacijo, lahko zapusti moštvo".