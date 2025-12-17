Odprto glasovanje za tekmo All-Star: Dončić znova eden od favoritov

Liga NBA bo glasove zbirala vse do 14. januarja, na določene dneve pa bodo glasovi šteli trojno, in sicer 21., 25. in 30. decembra ter 7. in 14. januarja. Navijači lahko glasujejo enkrat na dan, svoj glas lahko oddajo na spletni strani lige NBA.
Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, ostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov.
Za omenjene tekme bodo navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa bodo nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat ni. Za zdaj še ni znano, kako bodo nato v dve ekipi razdelili 16 ameriških košarkarjev. Na spletni strani lige so zapisali, da bodo način izbire razkrili kasneje.
Favoriti za osmerico nastopajočih v mednarodni ekipi so poleg Luke Dončića tudi Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama in še nekateri drugi. Za slovenskega košarkarskega zvezdnika bi bil to že šesti nastop na tekmi vseh zvezd. Med ameriškimi igralci se bo za svoj 22. zaporedni nastop na tekmi All-Star potegoval LeBron James, Dončićev ekipni kolega pri jezernikih.
