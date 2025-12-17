Odprto glasovanje za tekmo All-Star: Dončić znova eden od favoritov

Liga NBA bo glasove zbirala vse do 14. januarja, na določene dneve pa bodo glasovi šteli trojno, in sicer 21., 25. in 30. decembra ter 7. in 14. januarja. Navijači lahko glasujejo enkrat na dan, svoj glas lahko oddajo na spletni strani lige NBA.

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, ostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov.