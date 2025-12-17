Naslovnica
Odprto glasovanje za tekmo All-Star: Dončić znova eden od favoritov

Los Angeles, 17. 12. 2025 18.59 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
All-star

Vodstvo severnoameriške lige NBA je danes odprlo glasovanje za nastop na tekmi All-Star, ki bo v Los Angelesu v noči s 15. na 16. februar. Med glavnimi kandidati za igranje na njej je tudi slovenski as Luka Dončić. Šestindvajsetletnik je med letoma 2020 in 2024 zbral pet nastopov na tekmi vseh zvezd. Tekma bo potekala v prenovljenem formatu.

Komisar lige NBA Adam Silver
Komisar lige NBA Adam Silver
FOTO: AP

Liga NBA bo glasove zbirala vse do 14. januarja, na določene dneve pa bodo glasovi šteli trojno, in sicer 21., 25. in 30. decembra ter 7. in 14. januarja. Navijači lahko glasujejo enkrat na dan, svoj glas lahko oddajo na spletni strani lige NBA.

Format tekem bo nov, saj bodo ameriški košarkarji sestavljali dve ekipi po osem, ostalih osem igralcev pa bo sestavljalo mednarodno ekipo. Vsaka osmerica bo nato z vsako odigrala eno tekmo, dolgo 12 minut. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili še za naslov.

All-Star tekma 2025
All-Star tekma 2025
FOTO: AP

Za omenjene tekme bodo navijači, igralci in medijski poročevalci izbrali po pet članov "prve peterke" iz vsake konference, po sedem košarkarjev z vzhoda in zahoda pa bodo nato izbrali trenerji. Omejitev glede igralnih položajev tokrat ni. Za zdaj še ni znano, kako bodo nato v dve ekipi razdelili 16 ameriških košarkarjev. Na spletni strani lige so zapisali, da bodo način izbire razkrili kasneje.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Favoriti za osmerico nastopajočih v mednarodni ekipi so poleg Luke Dončića tudi Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama in še nekateri drugi. Za slovenskega košarkarskega zvezdnika bi bil to že šesti nastop na tekmi vseh zvezd. Med ameriškimi igralci se bo za svoj 22. zaporedni nastop na tekmi All-Star potegoval LeBron James, Dončićev ekipni kolega pri jezernikih.

liga nba all star luka dončić glasovanje lebron james

Sodnica izključila Slovenca, ker je dvignil glas nad svojim varovancem

Katere so najvrednejše ženske ekipe na svetu?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
17. 12. 2025 20.03
brezvezen format,...najbolje,da
Odgovori
+1
1 0
vrtnar_1
17. 12. 2025 20.01
Če bi bili vsaj malo sposobni bi prilepili link za glasovnje za LD tako kot kak drug portal....
Odgovori
0 0
