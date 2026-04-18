Odšla je legenda: umrl je Oscar Shmidt

Član košarkarske dvorane slavnih, ki ostaja vodilni strelec v zgodovini olimpijske košarke, je bil rojen v Natalu v zvezni državi Rio Grande do Norte in je bil znan z vzdevkom Mao Santa (Sveta roka) zaradi svojega nenavadnega strelskega dotika. V času aktivne kariere, med letoma 1974 in 2003, je zbral 49.737 točk, vključno z reprezentančnimi in klubskimi tekmami.

Oscar Schmidt se je leta 1984 udeležil nabora, izbrali so ga New Jersey Nets, vendar ni nikoli zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA, kajti vedno je želel biti na razpolago Braziliji. Leta 1987 je za Brazilijo dosegel 46 točk, ki je v finalu panameriških iger z 120:115 Brazilija premagala ZDA.

Schmidt se je upokojil kot najboljši strelec vseh časov na svetu. Na večni lestvici je prehitel Američana Kareema Abdul-Jabbarja, njegov svetovni rekord pa je veljal do 2. aprila 2024, ko ga je izboljšal drugi slavni Američan, LeBron James, ki še vedno igra košarko v ligi NBA, trenutno ima več kot 53.000 točk.

"Največji igralec v zgodovini brazilske košarke se poslavlja kot absolutna ikona športa," je sporočila Brazilska košarkarska konfederacija (CBB) in Schmidtovo zapuščino označila za tisto, ki je "na novo opredelila meje mogočega na igrišču". Schmidta so v petek sprejeli v bolnišnico v Santana de Parnaiba v zvezni državi Sao Paulo.