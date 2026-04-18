Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Odšla je legenda: umrl je Oscar Shmidt

Sao Paulo, 18. 04. 2026 07.19 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
STA
Oscar Shmidt

Umrl je Oscar Schmidt, legenda brazilske in svetovne košarke, so poročali mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP. Schmidt, ki je bil star 68 let, je umrl v petek po dolgem boju z možganskim tumorjem, je sporočila njegova družina. Petkratni olimpijec je veljal za enega največjih strelcev v zgodovini tega športa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Član košarkarske dvorane slavnih, ki ostaja vodilni strelec v zgodovini olimpijske košarke, je bil rojen v Natalu v zvezni državi Rio Grande do Norte in je bil znan z vzdevkom Mao Santa (Sveta roka) zaradi svojega nenavadnega strelskega dotika. V času aktivne kariere, med letoma 1974 in 2003, je zbral 49.737 točk, vključno z reprezentančnimi in klubskimi tekmami.

Oscar Schmidt se je leta 1984 udeležil nabora, izbrali so ga New Jersey Nets, vendar ni nikoli zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA, kajti vedno je želel biti na razpolago Braziliji. Leta 1987 je za Brazilijo dosegel 46 točk, ki je v finalu panameriških iger z 120:115 Brazilija premagala ZDA.

Schmidt se je upokojil kot najboljši strelec vseh časov na svetu. Na večni lestvici je prehitel Američana Kareema Abdul-Jabbarja, njegov svetovni rekord pa je veljal do 2. aprila 2024, ko ga je izboljšal drugi slavni Američan, LeBron James, ki še vedno igra košarko v ligi NBA, trenutno ima več kot 53.000 točk.

"Največji igralec v zgodovini brazilske košarke se poslavlja kot absolutna ikona športa," je sporočila Brazilska košarkarska konfederacija (CBB) in Schmidtovo zapuščino označila za tisto, ki je "na novo opredelila meje mogočega na igrišču". Schmidta so v petek sprejeli v bolnišnico v Santana de Parnaiba v zvezni državi Sao Paulo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Danes svet izgublja idola, jaz izgubljam očeta. Počivaj v miru, oče," je v čustvenem poklonu zapisal njegov sin Felipe in dodal, da se je njegov oče zdaj preselil v "dvorano slavnih življenja". Medtem ko je svojo klubsko kariero preživel v Južni Ameriki in Evropi, je Schmidt dobesedno zablestel na olimpijskem odru, kjer je igral na petih olimpijskih igrah med Moskvo leta 1980 in Atlanto leta 1996 ter na olimpijskih turnirjih dosegel 1093 točk.

Tekmoval je tudi na štirih svetovnih prvenstvih. Leta 1978 je z brazilsko reprezentanco osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. "Oscar Schmidt ni bil le izjemen igralec. Bil je utelešenje predanosti, strasti in zavezanosti športu. Njegova smrt pomeni konec neke dobe," so zapisali pri brazilski zvezi CBB.

Meril je več kot dva metra v višino, natanko 203 cm visok igralec je bil najboljši strelec na olimpijskem turnirju v Seulu (povprečno 42,3 točke), Barceloni in Atlanti. Še vedno drži rekord za največ individualnih točk na olimpijskih turnirjih (55 proti Španiji leta 1988) in svetovnih prvenstvih (52 proti Avstraliji leta 1990). Leta 1991 je bil imenovan za enega od 50 največjih košarkarjev svetovne košarkarske federacije Fibe.

Zunaj domovine je igral za italijanska kluba Caserto in Pavio ter španski Valladolid, preden se je maja 2003 upokojil. Schmidtova družina je v izjavi sporočila, da se je boril z možganskim tumorjem 15 let. "S pogumom, dostojanstvom in vztrajnostjo, hkrati pa je ostajal vzor odločnosti, velikodušnosti in ljubezni do življenja."

"Oskar za seboj pušča zapuščino, ki presega šport in navdihuje generacije športnikov in navijačev v Braziliji in po vsem svetu," je zapisano v izjavi.

košarka schmidt

Zaenkrat še ni bojazni, da bi se upokojila

Muhasto obnašanje, ki največja kluba na svetu dela še kako majhna

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
18. 04. 2026 08.55
Mojster pod obročem
Odgovori
0 0
Lock Down
18. 04. 2026 08.45
Legenda. RIP
Odgovori
+1
1 0
Grande cojones
18. 04. 2026 08.35
To pa je res legenda! Počivaj v miru Oscar.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
cekin
Portal
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641