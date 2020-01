'Odsotnost Porzingisa se Dallasu močno pozna. Vse preveč je odvisno od Luke'

Latvijec že treniral, koleno 'v redu' "Ni šlo za polni trening, toda bilo je kar nekaj kontakta in precej gibanja. Dobro mu je šlo, toda nikoli ne veš, kako bo naslednji dan," je prvi trening po Porzingisovi odsotnosti opisal trener Dallasa Rick Carlisle . Ta je izpostavil, da bo treba na vrnitev Latvijca najbrž še nekaj časa počakati."Ob koncu treninga se ni počutil najbolje, tako da ne morem reči, da je 'odlično'. Toda treniral je in se prepotil. Kolikor vem, s kolenom ni bilo težav," je pojasnil Carlisle, ki je tako sporočil, da Latvijcu še vedno težave povzroča bolezen.

"Odsotnost Porzingisa se Dallasu močno pozna. Preveč so izpostavljeni v napadu, kjer je vse odvisno od Luke. V zaključku tekem, če ne bodo imeli še nekoga, da si upa vreči žogo in dosegati težke koše, bodo imeli težave," je izpostavil nekdanji košarkar Charlotta Rex Chapman ."Ko se bo vrnil Porzingis, bo malce lažje, toda mislim, da bi se morali postaviti v vlogo kupca v prestopnem roku," je Marku Cubanu v oddaji televizije nba.com še svetoval nekdanji soigralec Marka Milića pri Phoenix Suns.

Zaradi poškodbe kolena in bolezni, ki je upočasnila okrevanje Latvijca, je ta izpustil zadnjih sedem tekem Dallasa, kar se je v igri Mavsov močno poznalo. Še posebej proti ekipam, ki imajo močno centrsko linijo. "Na začetku sezone, ko je Luka imel izvrsten začetek, se je pri Porzingisu poznala zarjavelost zaradi dolge odsotnosti. Iskal je pot nazaj. Nato je Luka izpustil nekaj tekem, kjer je vskočil Porzingis in igral dobro košarko. Potrebovali ga bodo, potrebujejo nekoga, ki bo agresiven. Luka naredi ogromno dela, a vprašanje je, ali lahko nadaljuje na takšni ravni skozi celotno sezono," je vse skupaj v studijski oddaji pokomentiral nekdanji igralec lige NBA Grant Hill. Ta sicer pravi, da je Dallas sestavil ekipo solidnih fantov, ki znajo igrati košarko, z dodatno okrepitvijo pa bi lahko postali izjemno nevarna ekipa, je opozoril. "Všeč mi je Dallasova ekipa. Solidni fantje, a fantje, ki vejo, kako se igra košarka. Dallas bi se do konca prestopnega roka lahko postavil v vlogo kupca, če dodate še en košček tej ekipi – ekipi, ki je skorajda že v končnici –, lahko vse skupaj postane zelo zanimivo. Še posebej zavoljo talenta, ki ga premore Luka, kar bi lahko bilo pomembno v končnici. Če se Porzingis vrne na raven pred poškodbo in bo konstanten, bo Dallas zelo zahteven nasprotnik. Imajo še precej rezerv, ko se bosta Luka in Porzinigs dokončno uigrala. Potrebovali bodo oba na najvišji ravni, da uresničijo to, kar si želi Marc Cuban,"je zaključil Hill.