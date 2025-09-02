Nikolić: Islandija je lahko vzor vsem ekipam na turnirju

Težje od pričakovanj, a vendarle je slovenska košarkarska reprezentanca premagala Islandijo in si tako z drugo zmago na letošnjem Eurobasketu zagotovila uvrstitev v osmino finala. Aleksej Nikolić, ki je bil s 17 točkami drugi strelec slovenske reprezentance, je bil poln hvale na račun Islandcev. Gregor Horvat je dodal, da se s tem nikakor ne smejo zadovoljiti.

Varovanci Aleksandra Sekulića so v zadnjo četrtino obračuna z Islandijo vstopili s 14 točkami prednosti, a Islandci se niso predali in so s serijo trojk poskrbeli za napeto končnico, v kateri so bili na parketu vsi najboljši posamezniki slovenske reprezentance. Od načrtovanega počitka najboljših, predvsem Luke Dončića, tako ni bilo nič. A na koncu šteje samo zmaga, s katero je Slovenija krog pred koncem potrdila napredovanje v izločilne boje.

"Kot smo pričakovali, je bil nasprotnik izjemno zahteven. Pokazali so, kakšno srce imajo in kako nikoli ne odnehajo. Zaradi tega so lahko vzor vsem ekipam na turnirju. Vedeli smo, da bomo morali vseh 40 minut biti na najvišji ravni. To nam je uspelo. S to zmago smo si zagotovili vozovnico za Rigo, kar je bil naš prvotni cilj," je na novinarski konferenci po tekmi povedal Aleksej Nikolić.

"Gre za atipično ekipo. Na papirju so morda slabši, ampak so bili vse tekme do zadnjega v igri. Močno smo se morali potruditi, da smo jih ugnali," je za Šport TV dodal Gregor Horvat, ki je s trojko 45 sekund pred koncem dokončno odločil zmagovalca. Na koncu je Slovenija slavila s 87:79. V zadnjem krogu skupinskega dela v četrtek se bo pomerila z Izraelom. Če bo slavila, bo najverjetneje osvojila tretje mesto. "Prvi cilj je izpolnjen, ampak s tem se ne smemo zadovoljiti. Pred nami je tekma z Izraelom, ki jo moramo zmagati za čim boljše izhodišče pred drugim delom," je dodal Horvat.

Nikolić: Nevarno je bilo, ker se Islandci lahko hitro razigrajo

Najboljši strelec slovenske reprezentance je bil znova Dončić, dosegel je 26 točk, sedem skokov in štiri asistence. Član Lakersov pa se je hitro znašel v težavah z osebnimi napakami, saj je že pred koncem prve četrtine dobil tretjo, zaradi česar ga je Sekulić za daljše obdobje potegnil na klop. Vrnil se je šele sredi druge četrtine. Odgovornost so takrat morali prevzeti drugi košarkarji. "Takšni momenti lahko pridejo in treba je biti pripravljen nanje. Takrat je treba stopiti naprej in mora vsak dati še nekaj več. Kar je najbolj pomembno, je, da zaradi tega ne pade fokus. To je bilo nevarno, ker se Islandci lahko hitro razigrajo, a smo zdržali. Se pravi, da imamo nek temelj. Tako moramo nadaljevati," je o spremenjenih vlogah v času, ko na parketu ni bilo prvega zvezdnika naše reprezentance, še razmišljal izkušeni Nikolić.