Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Nikolić: Islandija je lahko vzor vsem ekipam na turnirju

Katovice , 02. 09. 2025 19.34 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
4

Težje od pričakovanj, a vendarle je slovenska košarkarska reprezentanca premagala Islandijo in si tako z drugo zmago na letošnjem Eurobasketu zagotovila uvrstitev v osmino finala. Aleksej Nikolić, ki je bil s 17 točkami drugi strelec slovenske reprezentance, je bil poln hvale na račun Islandcev. Gregor Horvat je dodal, da se s tem nikakor ne smejo zadovoljiti.

Več videovsebin
  • Aleksander Sekulić o doprinosu Roka Radovića
    01:32
    Aleksander Sekulić o doprinosu Roka Radovića
  • Aleksej Nikolić o novih vlogah v ekipi po težavah Luke Dončića
    00:52
    Aleksej Nikolić o novih vlogah v ekipi po težavah Luke Dončića

Varovanci Aleksandra Sekulića so v zadnjo četrtino obračuna z Islandijo vstopili s 14 točkami prednosti, a Islandci se niso predali in so s serijo trojk poskrbeli za napeto končnico, v kateri so bili na parketu vsi najboljši posamezniki slovenske reprezentance. Od načrtovanega počitka najboljših, predvsem Luke Dončića, tako ni bilo nič. A na koncu šteje samo zmaga, s katero je Slovenija krog pred koncem potrdila napredovanje v izločilne boje. 

Preberi še Neprepričljiva predstava Slovenije dovolj za drugo zmago in osmino finala

"Kot smo pričakovali, je bil nasprotnik izjemno zahteven. Pokazali so, kakšno srce imajo in kako nikoli ne odnehajo. Zaradi tega so lahko vzor vsem ekipam na turnirju. Vedeli smo, da bomo morali vseh 40 minut biti na najvišji ravni. To nam je uspelo. S to zmago smo si zagotovili vozovnico za Rigo, kar je bil naš prvotni cilj," je na novinarski konferenci po tekmi povedal Aleksej Nikolić

"Gre za atipično ekipo. Na papirju so morda slabši, ampak so bili vse tekme do zadnjega v igri. Močno smo se morali potruditi, da smo jih ugnali," je za Šport TV dodal Gregor Horvat, ki je s trojko 45 sekund pred koncem dokončno odločil zmagovalca. Na koncu je Slovenija slavila s 87:79. 

V zadnjem krogu skupinskega dela v četrtek se bo pomerila z Izraelom. Če bo slavila, bo najverjetneje osvojila tretje mesto. "Prvi cilj je izpolnjen, ampak s tem se ne smemo zadovoljiti. Pred nami je tekma z Izraelom, ki jo moramo zmagati za čim boljše izhodišče pred drugim delom," je dodal Horvat. 

Luka Dončić proti Islandiji
Luka Dončić proti Islandiji FOTO: Sofascore.com

Nikolić: Nevarno je bilo, ker se Islandci lahko hitro razigrajo

Najboljši strelec slovenske reprezentance je bil znova Dončić, dosegel je 26 točk, sedem skokov in štiri asistence. Član Lakersov pa se je hitro znašel v težavah z osebnimi napakami, saj je že pred koncem prve četrtine dobil tretjo, zaradi česar ga je Sekulić za daljše obdobje potegnil na klop. Vrnil se je šele sredi druge četrtine. Odgovornost so takrat morali prevzeti drugi košarkarji. 

"Takšni momenti lahko pridejo in treba je biti pripravljen nanje. Takrat je treba stopiti naprej in mora vsak dati še nekaj več. Kar je najbolj pomembno, je, da zaradi tega ne pade fokus. To je bilo nevarno, ker se Islandci lahko hitro razigrajo, a smo zdržali. Se pravi, da imamo nek temelj. Tako moramo nadaljevati," je o spremenjenih vlogah v času, ko na parketu ni bilo prvega zvezdnika naše reprezentance, še razmišljal izkušeni Nikolić. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka slovenija islandija aleksander sekulić
Naslednji članek

Neprepričljiva predstava Slovenije dovolj za drugo zmago in osmino finala

SORODNI ČLANKI

Zvezdnik Litve zaradi strgane križne vezi končal z Eurobasketom

Visoke zmage Nemčije, Turčije in Srbije, Litva tesno premagala Finsko

Neprepričljiva predstava Slovenije dovolj za drugo zmago in osmino finala

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
02. 09. 2025 20.19
Zakaj nista igrala Ščuka in Padjen?
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
02. 09. 2025 20.21
Špara jih za proti Izraelu!?
ODGOVORI
0 0
inside1
02. 09. 2025 20.17
Tole je bila njihova najvišja raven? Vsaj Nikolič tako pravi.
ODGOVORI
0 0
Betuul
02. 09. 2025 20.10
+1
Čestitke👏Bravo fantje! Tako naj bo do konca na EU Basket👏
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198