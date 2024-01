Odzivi po čudežni predstavi čudežnega slovenskega dečka: Veseli, da smo Dončićevi sodobniki

Maestralna, komaj verjetna košarkarska predstava Luka Dončića v Atlanti, ko je Dallas s 73 točkami (!) popeljal do zmage (148:143) je, kakopak, naletela na odziv širše športno-košarkarske javnosti. Najprej s strani tekmecev iz Atlante, ki so bili očividci čudežne predstave slovenskega košarkarskega virtuoza, ki je šele tretji v zgodovini in edini živeči s takšnim strelskim dosežkom. Pred njim je podoben podvig uspel Wiltu Chamberlainu (100 in 78) in Kobeju Bryantu. Posnetek zgodovinske predstave Luka Dončića v bogatem arhivu VOYO.

Luka Dončić in Trae Young

Luka Dončić je v epskem večeru že do polčasa nasul Atlanti 41 točk, s čimer je podrl rekord teksaške franšize, ki ga je do petka imel v lasti sloviti Nemec Dirk Nowitzki. Dončić je do konca tretje četrtine dosegel 57 točk, nato pa začel četrto četrtino z osmimi zaporednimi točkami, preden je končal pri 73. Dončić je v drugi četrtini dosegel 23 točk, potem ko je prvo začel z 18. "Bil je vroč. Kar ni se ustavljal," je dejal tekmec pri Atlanti Trae Young. Ta je vodil Atlanto s 30 točkami. "Poskušali smo vse. Poskušali smo ga ujeti."

"Še nikoli nisem videl česa takega," pa je bil vzhičen Dončićev soigralec Josh Green. "Vesel sem, da sem sodobnik Luka Dončića." Ljubljančan je imel tudi deset skokov in sedem podaj.

Luka Dončić vs Atlanta

Postal je peti igralec lige NBA z najmanj 70 točkami in desetimi skoki na tekmi. Gre za dosežek, s katerim je postal del elitnega kluba, v katerem so legenda lige NBA Wilt Chamberlain, ki mu je to uspelo šestkrat, Elgin Baylor, David Robinson in Joel Embiid, ki mu je to uspelo v ponedeljek.

Kidd: Ne moremo ga jemati za samoumevnega Z asistencami nihče v zgodovini lige NBA ni dosegel toliko točk, skokov in podaj na tekmi kot Dončić v petek, še navaja statistične podatke, povezane z Dončićevim mejnikom, medijska mreža ESPN. Trener Dallasa Jason Kidd je na vprašanje, ali se je njegov načrt igre spremenil, ker je bil Dončić tako vroč, v smehu dejal: "On je načrt igre."

Luka Dončić in Jason Kidd

"Nekateri pravijo, da so oni sistem, on pa načrt igre," je dejal Kidd. "Njegova sposobnost metov na koš, ustvarjanja metov, iskanja fantov, ki lahko prevzamejo žogo, to je nocoj naredil na visoki ravni." Dodal je: "To sem že večkrat rekel, ne moremo ga jemati za samoumevnega. Vsaka noč je posebna. Vedno nekaj naredi. Včasih smo nekoliko strogi do njega zaradi zmag in porazov, toda to, kar počne na igrišču, je nekaj povsem drugačnega kot kdorkoli drug." Dončićev prejšnji rekord v karieri po številu točk na tekmi je bil 60 točk na tekmi proti New York Knicks 27. decembra 2022. Dallas bo naslednjo tekmo igral že v noči na nedeljo, ko bo gostil Sacramento Kings. Izid, liga NBA:

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

Luka Dončić 73 točk, 25:33 iz igre, 8:13 za tri, prosti meti 15:16, deset skokov in sedem podaj v 45 minutah).