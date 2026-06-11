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Košarka

Barkley: Videli smo najbolj neumno ekipo v zgodovini civilizacije

New York , 11. 06. 2026 13.57 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
J.B.
New York Knicks - San Antonio Spurs

Košarkarje New Yorka le še zmaga loči do naslova prvakov lige NBA, potem ko so na četrtem obračunu finala nadoknadili neverjetnih 29 točk zaostanka proti San Antoniu in dobro sekundo pred koncem prišli do minimalne zmage. Legendarni Charles Barkley se ni mogel načuditi, kako neumno so Spursi odigrali zadnje minute.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29 točk je San Antonio vodil v Madison Square Gardnu na začetku tretje četrtine, 10 minut pred koncem pa je prednost gostov še vedno znašala zajetnih 20 točk. Izgledalo je, da bodo Victor Wembanyama in soigralci poravnali serijo na 2:2, vendar so v zadnjih minutah povsem razpadli, New York pa je to izkoristil za tretjo zmago v finalu. Odločilen koš je dosegel OG Anunoby, ki je popravil odbitek Jalena Brunsona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Videli smo najbolj neumno košarkarsko ekipo v zgodovini civilizacije," je bil po tekmi brez dlake na jeziku legendarni Charles Barkley, ki si je svoje mesto pod soncem po koncu kariere našel v vlogi strokovnega komentatorja.

Po njegovem mnenju bi morali Spursi ob tako veliki prednosti bolj razmišljati o tratenju časa, vendar so raje še naprej metali trojke (17/43). "Vodili so za 25 točk in vrgli osem zaporednih trojk. Ko si v tako velikem zaostanku, potrebuješ pomoč druge ekipe. San Antonio je pomagal New Yorku do zmage z neumno izbiro metov."

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Barkley se je posebej dotaknil dogodkov v zadnji minuti, ko so Spursi ob vodstvu za točko ukradli žogo, De'Aaron Fox pa je skušal s polaganjem iz neugodnega položaja ekspresno povišati prednost, namesto da bi umiril žogo in počakal na soigralce.

"To je bilo neverjetno neumno. Ni mu bilo treba iti na koš, lahko bi samo porabil čim več časa. Ampak to ne spremeni dejstva, da so zapravili 29 točk prednosti, zato Foxova poteza v zadnji minuti ne more biti edini krivec. Naredil je napako, ampak tekmo bi morali odločiti že prej," je še povedal Barkley.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
11. 06. 2026 15.26
A niso ravno naši fantje proti Litvi se mi zdi, na zelo zelo zelo pomembni tekmi za napredovanje, v zadnji četrtini dosegli vsega dve točki, dobili pa ??? Pa da ne pozabim tiste famozne nepozabne tekme proti Grkom, ko so zakockali 13 ali 14 točk prednosti v zadnjih treh minutah. Samo v spomin.
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0 0
graf
11. 06. 2026 15.16
Če je ekipa tako motivirana kot NY včeraj je zmožna prav vsega , Victor je pa totalno odpovedal v zadnjih 15 minutah ...
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