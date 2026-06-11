Barkley: Videli smo najbolj neumno ekipo v zgodovini civilizacije

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29 točk je San Antonio vodil v Madison Square Gardnu na začetku tretje četrtine, 10 minut pred koncem pa je prednost gostov še vedno znašala zajetnih 20 točk. Izgledalo je, da bodo Victor Wembanyama in soigralci poravnali serijo na 2:2, vendar so v zadnjih minutah povsem razpadli, New York pa je to izkoristil za tretjo zmago v finalu. Odločilen koš je dosegel OG Anunoby, ki je popravil odbitek Jalena Brunsona.

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"Videli smo najbolj neumno košarkarsko ekipo v zgodovini civilizacije," je bil po tekmi brez dlake na jeziku legendarni Charles Barkley, ki si je svoje mesto pod soncem po koncu kariere našel v vlogi strokovnega komentatorja. Po njegovem mnenju bi morali Spursi ob tako veliki prednosti bolj razmišljati o tratenju časa, vendar so raje še naprej metali trojke (17/43). "Vodili so za 25 točk in vrgli osem zaporednih trojk. Ko si v tako velikem zaostanku, potrebuješ pomoč druge ekipe. San Antonio je pomagal New Yorku do zmage z neumno izbiro metov."