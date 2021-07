Argentinski selektor priznal: Dončić je najboljši na svetu

Južnoameričani se lahko pohvalijo s številnimi košarkarskimi zvezdniki, ki pa, kot je povedal njihov selektor, tokrat preprosto niso imeli odgovora na razigranega Dončića. "Težko je analizirati tekmo, na kateri je tako dominiral en igralec – Luka Dončić. Skušali smo ga ustaviti, odrezati od žoge in tudi od ekipe, saj smo vedeli, da bo dosegel svoje točke. A na vsako našo obrambo je znal odgovoriti," so bile prve besede Sergia Hernandeza po tekmi s Slovenijo.

Že v turnirju v Kaunasu je bilo videti, kako sijajna kemija vlada v slovenski reprezentanci. Da se soigralci med seboj odlično razumejo, je moč videti na vsakem koraku. "Argentina je zelo kakovostna ekipa, bilo je težko, saj je igrala zelo dobro v obrambi. A nanje smo se dobro pripravili in odigrali smo izredno dobro tekmo. V obrambi smo bili čvrsti, v napadu nam je igra stekla. Sicer pa je za nami prva olimpijska tekma, visoka zmaga in občutki so prav posebni," je košarkarje pohvalil nič kaj hvalisavi Dončić.

"Odigrali smo izredno tekmo, občutki so posebni" Ker je bil led uspešno razbit, je bil po tekmi zelo zadovoljen slovenski selektor Aleksander Sekulić: "To je bila za nas prva olimpijska tekma, zato je bilo tudi veliko emocij. Igrali smo svojo igro, predvsem v napadu smo bili zelo učinkoviti, saj smo dosegli 118 točk in imeli smo izrednega Luko Dončića. Za nekaj minut smo na koncu sicer izgubili fokus, a to je bila zelo dobra tekma in lahko smo zelo zadovoljni."

Potrdili, da sodijo med favorite

Zelo razpoložen je bil tudi Klemen Prepelič, ki je na koncu prišel do 22 točk, s čimer je bil naš drugi strelec. "To je zgodovinski dan za slovensko košarko. Kar pa se tiče same tekme ... Proti Argentini, svetovnim prvakom, ki imajo izreden karakter, doseči 118 točk ni mačji kašelj. To je ekipa, ki se nikoli ne preda. Nas to ni presenetilo. V ekipi smo prijatelji, kot bratje. Verjamemo drug v drugega in si krijemo hrbet. Gremo iz napada v napad in iz obrambe v obrambo, tako razlika pride sama od sebe," je povedal zadovoljni "Prle".

"Premagali smo veliko reprezentanco z veliko izkušnjami in potrdili, da nas lahko uvrščajo tudi med favorite na turnirju. V tekmo smo šli z enakim pristopom kot v Kaunasu, kar se nam je obrestovalo tam in tudi danes. Uspelo nam je nevtralizirati njihove branilce, v napadu pa smo imeli Luko Dončića, ki je prikazal eno najboljših predstav v zgodovini iger. Nadaljevali bomo s takimi predstavami, v obrambi lahko še kaj izboljšamo, potem pa bomo videli. Predvsem je pomembno, da je kemija med nami izredna, in da drug drugemu krijemo hrbet, ko na terenu pride do napake. To je naš recept."

"Ko imaš v ekipi Dončića, je možno vse"

"Mislim, da smo res neverjetno začeli tekmo in pokazali svojo moč. Kar smo kazali v kvalifikacijah v Litvi, smo prenesli sem. In res je dobro, da smo začeli z zmago. Ko pa imaš v ekipi Luko Dončića, je možno vse. Imamo enega najboljših košarkarjev na svetu, kar je danes spet dokazal, mi pa vemo, kako igrati z njim, kako ga dopolnjevati. Pa tudi brez njega se znajdemo, ko ga ni na parketu. Imamo dobro ekipo in s tako energijo moramo nadaljevati," pa so bile besede Zorana Dragića.