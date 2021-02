Sekulić: Z borbenostjo in ekipnim duhom se da popraviti vse napake

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažičje bil v Kijevu neustavljiv: dosegel je 24 točk, s čimer je bil naš daleč najboljši strelec (drugi najučinkovitejši je bil Luka Rupnik z 12 točkami). Po tekmi pa je povedal: "Nadaljujemo uspešni niz, predvsem pa me veseli, da smo znova pokazali svoj zaščitni znak – obrambo. Z njo smo že v uvodnih minutah prišli do lepe prednosti, ki je nasprotniku v nadaljevanju ni uspelo izničiti. V soboto nas čaka še Ukrajina, ki je po mojem mnenju poleg nas najboljša ekipa v tej skupini, zato pričakujem zanimivo in lepo tekmo."

"Po pričakovanjih je bila tekma težka, s precej nihanji tako v obrambi kot napadu, toda z ekipno in borbeno predstavo nam je uspelo streti neugodno in trdoživo reprezentanco Madžarske. Glede na to, da smo imeli omejen čas za pripravo na tekmeca, so bili vzponi in padci pričakovani, a kot vedno poudarjam: če sta volja in pripravljenost, se da z borbenostjo in ekipnim duhom popraviti tudi te napake,"je bil s predstavo svojih varovancev zelo zadovoljen tudi selektor Aleksander Sekulić.