'Novinec' Morgan priznal: To je bila ena najtežjih stvari v moji karieri

'Vesel sem, da tekma traja štiri četrtine'

Dobro razpoloženo občinstvo v dvorani Bonifika je po dobri predstavi v drugi četrtini obnemelo, ko so Avstrijci začeli zadevati kot po tekočem traku, aktualni evropski prvaki pa zapravljati napad za napadom. Gostje so do začetka zadnje četrtine povsem izničili kar 18 točk zaostanka in prevzeli vodstvo.

"Rekel sem si, da se moram zgolj prekleto zbrati. Veste ... Nekaj žog se mi ni dobro odbilo, nekaj je bilo mojih napak in samo vesel sem, da tekma traja štiri četrtine,"je za 24URše povedal Morgan. "V tem tekmovanju moraš vedno pričakovati težko tekmo, saj se vsi borijo za mesto na turnirju. Mi nosimo dres prvakov, zato želijo vsi ta skalp. Ubraniti domače igrišče je izjemno pomembno. Priti do naše prve zmage in zagotoviti, da smo poskrbeli za domače igrišče, je bilo danes za nas najpomembneje."

Trifunović: Dve točki sta najbolj pomembni

Zadovoljen je bil tudi selektor Radovan Trifunović, ki je priznal, da "čuti pritisk" po neuspešnem začetku kvalifikacij za EuroBasket 2021. Spet je pozval, da naj njemu in varovancem kritična javnost ponudi dovolj časa za izboljšave.

"Vedeli smo, da tekma ne bo lahka in da bomo morali garati za zmago. Zdaj vse ekipe že znajo igrati košarko in tudi Avstrijo jo zna, še posebej, če ji steče met z razdalje. Ne glede na to, da tekma ni bila lepa za gledat, smo iztržili dve točki in to je najbolj pomembno. Seveda ob tem, da se ni noben igralec poškodoval in da se vsi zdravi vračajo v klube. Verjamem, da javnost ni navdušena nad našimi predstavami, čutim ta pritisk, vendar je veliko bolje, da je ta pritisk na meni kot na igralcih,"je Trifunovića citirala STA.

"Ti v reprezentanco prihajajo po napornem klubskem urniku in nekateri so zagotovo bolj izpraznjeni kot drugi. To mora javnost razumeti, enako kot dejstvo, da v nekaj dneh priprav ne moreš narediti bistvenih sprememb. Igralci v klubih igrajo po določenih sistemih, v reprezentanci pa so ti spet drugi. Potrebujemo čas, zato sem prepričan, da bo že v naslednjih kvalifikacijah za olimpijske igre, ko bomo imeli na razpolago nekaj tednov za priprave, vse povsem drugače."