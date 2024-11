OKC po grdi poškodbi ostal brez Holmgrena, 43 točk Giannisa ni bilo dovolj

V noči na ponedeljek je v ligi NBA bilo odigranih 11 obračunov. Dallas je na enem od njih klonil proti Denverju in znova odličnem Nikoli Jokiću. Golden State je premagal Oklahomo, ki je po grdem padcu in zlomu medenice za dalj časa izgubila prvi center Cheta Holmgrena. Indiana je premagala New York, Phoenix je doživel poraz proti Sacramentu, LeBron James pa je z novim trojnim dvojčkom poskrbel za zmago LA Lakers proti Toronto Raptors.

OGLAS

Golden State Warriors so v gosteh premagali Oklahoma City Thunder s 127:116 in se jim posledično pridružili na vrhu zahoda z osmimi zmagami in dvema porazoma. Stephen Curry je prispeval 36 točk, zadel je sedem od 13 metov za tri točke. Košarkarji OKC bodo morali vsaj nekaj mesecev igrati brez Cheta Holmgrena, poroča medijska hiša ESPN. Visokorasli krilni center si je huje poškodoval medenico ob porazu v rednem delu severnoameriške lige NBA proti Golden State Warriors (116:127). Holmgren je sredi prve četrtine grdo padel z višine. Po pisanju ESPN je ob tem utrpel zlom desne medenične kosti, zaradi česar bo dlje časa odsoten z igrišč. Ponovno bodo stanje Holmgrena preverili v drugi polovici januarja, še dodaja omenjeni ameriški medij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkarji Oklahome, na stavnicah prvi favoriti zahodne konference, so sezono začeli s sedmimi zaporednimi zmagami, zdaj pa imajo pri vrhu zahodne konference razmerje zmag in porazov 8-2. Holmgren je v povprečju dosegal 18,2 točke, 9,2 skoka ter 2,9 blokade na tekmo. Holmgren je bil leta 2022 izbran kot drugi na naboru lige NBA, kasneje pa je moral zaradi poškodbe stopala izpustiti celotno sezono 2022/23. Naslednje tekmovalno obdobje je bil med najboljšimi novinci s 16,5 točke, 7,9 skoka in 2,3 blokade na tekmo.

Chet Holmgren FOTO: AP icon-expand

43 točk Giannisa ni bilo dovolj Priložnost za skok na vrh zahodne konference je imel Phoenix, a je doma po podaljšku izgubil proti Sacramento Kings s 118:127 in končal niz sedmih zaporednih zmag. V podaljšku je blestel predvsem DeMar Derozan. Boston Celtics so devetič v sezoni zmagali, tokrat so v gosteh ustavili Milwaukee Bucks s 113:107, čeprav niso mogli ustaviti Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 43 točk in 13 skokov. Pri Celtics je Jayson Tatum zbral 31 točk in 12 skokov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Indiana Pacers so z 38 točkami Benedicta Mathurina in 35 Tyresa Haliburtona (14 podaj) ugnali New York Knicks s 132:121. Oslabljeni Philadelphia 76ers so po podaljšku slavili s 107:105 proti Charlotte, Los Angeles Lakers pa niso imeli težav s Toronto Raptors. Ob zmagi s 123:103 je LeBron James dosegel 19 točk, 16 podaj in deset skokov za drugi zaporedni trojni dvojček.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Minnesota je v domači dvorani klonila proti Miamiju z izidom 95:94, junak gostov pa je bil Srb Nikola Jović, ki je v zadnjih sekundah po doseženem košu izsilil tudi dodatni prosti met, s katerim je postavil končni izid.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči