Košarka

Oklahoma brez poraza zaključila serijo proti Lakersom

Los Angeles, 12. 05. 2026 05.57 pred 48 minutami 3 min branja 11

Avtor:
A.V.
LeBron James

Košarkarji Oklahome so s četrto zaporedno zmago v seriji (115:110) preskočili še drugo oviro v letošnji končnici lige NBA in se več kot zasluženo uvrstili v konferenčni finale na zahodu. Lakersi so bili tokrat najbližje zmagi, a so v končnici nespametno zapravili odločilna napada, kar so branilci naslova pridoma izkoristili. Za zmagovalno moštvo je največ točk dosegel Shai Gilgeous-Alexander (35), na drugi strani pa je bil z 27 točkami najučinkovitejši Austin Reaves.

Jezerniki so podobno kot na predhodnih treh tekmah optimistično in z veliko energije vstopili tudi v četrti obračun polfinalne serije v zahodni konferenci proti branilcu naslova iz Oklahome.

Brez dalj časa poškodovanega prvega zvezdnika Luke Dončića je bilo sicer že pred začetkom te serije jasno, da imajo 17-kratni prvaki lige NBA zelo majhne možnosti za uspeh proti izjemno vodenemu stroju, ki mu na parketu poveljuje izvrstni kanadski organizator igre Shai Gilgeous-Alexander. Ta je znova dokazal, zakaj se ga upravičeno uvršča v najožji krog kandidatov za naziv najkoristnejšega košarkarja tudi v tej sezoni.

Gostje so odlično odprli dvoboj v Crypto.com Areni in hitro povedli s šestimi točkami razlike (8:14), a so domači košarkarji hitro odgovorili in z boljšo igro v obrambi zasluženo dobili uvodno četrtino s 26:21. Precej slabše so LeBron James, Austin Reaves in druščina vstopili v drugo četrtino, v kateri prvih šest minut niso uspeli doseči koša iz igre. Gostje so na krilih Gilgeousa-Alexandra in Ajayja Mitchella z delnim izidom 15:0 ušli na dvomestno prednost 10 točk (26:36). 

Jezerniki so v drugem delu druge četrtine vendarle uspeli strniti svoje vrste in se predvsem po zaslugi Reavesa in Jamesa vrnili v igro. Ob polčasu je bil izid 45:49 v korist Oklahome. Slednja je v prvi polovici tretje četrtine zelo hitro vrnila svojo prednost na dvomestno število, nekajkrat vodila z 12 točkami razlike (54:66), a se Lakersi niso predali. Z izjemno igro v obrambi in večjo učinkovitostjo v napadu so v zaključku tega dela igre sprva izničili in nato po daljšem času prešli v vodstvo. Pred odločilno zadnjo četrtino so varovanci JJ Redicka vodili s štirimi točkmi naskoka (84:80).

V zadnji četrtini smo videli vse, kar vrhunska košarka čez lužo lahko ponudi. Moštvi sta se nemalokrat izmenjali v vodstvu, Jamesu in Reavesu sta se v napadu priključila še Rui Hachimura in center Jaxson Hayes, pri gostih pa se je v napadu nekoliko ustavilo prvemu zvezdniku Gilgeousu-Alexandru.

A to ni kaj pretirano (za)skrbelo gostujočega stratega Marka Daigneaulta, ki razpolaga z izjemno kakovostnim in predvsem širokim naborom igralskega kadra. Vajeti igre je prevzel vroči Ajay Mitchell, ki je na koncu Lakersom nasul kar 28 točk. Pri vodstvu domačih za točko (110:109) je do konca tekme ostalo še dobrih 34 sekund. Za Oklahomo je koš dosegel Chet Holmgren (110:111), v naslednjem napadu pa je po samostojnem prodoru zgrešil James. To je na drugi strani izkoristil Gilgeous-Alexander, ki je 12 sekund pred zadnjim zvokom sirene povišal vodstvo gostov na +3 (110:113). Po minuti odmora Redicka je met za tri točke zgrešil Reaves in tekma je bila dokončno odločena.

Liga NBA, končnica, 2. krog, četrta tekma, izid:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)

košarka liga nba končnica los angeles lakers oklahoma city thunder

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
12. 05. 2026 08.22
Kaj pa je, povsem pričakovana zmaga in napredovanje. Tisto patetično franšizo jezernikov za več 10 miljard usd pa naj si kr nekam vtaknejo z Dočičem vred!
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
12. 05. 2026 08.17
je kar je, tudi z luko bi bilo težko...lahko pa da je vlekel poskodbo da nebi zasencil lebrona na njegovih zadnjih tekmah😂😂😂
Odgovori
+0
1 1
GUNDABAD
12. 05. 2026 08.17
Naj se dopust začne :)
Odgovori
0 0
Laki je malo nervozan
12. 05. 2026 08.17
Zna se zgodit, da eden največjih talentov svetovne košarke kadar koli rojenih Luka Dončić nikoli ne bo osvojil svetega grala košar, zlatega prstana NBA.
Odgovori
+2
2 0
Oliguma
12. 05. 2026 08.16
Prvi zvezdnik je samo na papirju in na klopi..Lakersi imajo drugega steklenega. Dokler bo ista plača igraš ali ne..se vsakemu hebe.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
12. 05. 2026 08.15
magični Luka je že na poti na otok Krk, kjer ga na gumenjaku že nestrpno pričakuje njegova breskvica
Odgovori
+2
2 0
graf
12. 05. 2026 08.15
Če bo Luka hotel prstan bo moral prositi Alexandra da mu ga posodi za nekaj časa ...
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
12. 05. 2026 08.12
Dejstvo je ce bi igral Luka bi glede na rezultate blo zaj 2-2 ampak nič ne moreš.Sam bi na njwgovem mestu sel v Denver da s Jokičem igrata skup ker LA ni ekipa za prstan leta pa grejo!
Odgovori
+0
2 2
pako-san
12. 05. 2026 08.34
Dejstvo je da ce bi Luka igral tud blo 4:0 za Oklahomo
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
12. 05. 2026 08.05
Dobro jutro Slovenija in na svidenje LBJ. To je bila njegova zadnja tekma. Naslednje leto pa po prstan z novimi okrepitvami.
Odgovori
-1
1 2
Omreznina2024
12. 05. 2026 08.01
Ne samo metla, kar puhalnik za listje. Zahebali so že v rednem delu, ter prve tri tekme še bolj. .... Španija, pa bo igral , pa ne bo igral, JBG nič od Španije , škoda časa...... bolje da bi lovil ribe.
Odgovori
+3
4 1
