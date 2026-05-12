Oklahoma brez poraza zaključila serijo proti Lakersom

Jezerniki so podobno kot na predhodnih treh tekmah optimistično in z veliko energije vstopili tudi v četrti obračun polfinalne serije v zahodni konferenci proti branilcu naslova iz Oklahome.
Brez dalj časa poškodovanega prvega zvezdnika Luke Dončića je bilo sicer že pred začetkom te serije jasno, da imajo 17-kratni prvaki lige NBA zelo majhne možnosti za uspeh proti izjemno vodenemu stroju, ki mu na parketu poveljuje izvrstni kanadski organizator igre Shai Gilgeous-Alexander. Ta je znova dokazal, zakaj se ga upravičeno uvršča v najožji krog kandidatov za naziv najkoristnejšega košarkarja tudi v tej sezoni.
Gostje so odlično odprli dvoboj v Crypto.com Areni in hitro povedli s šestimi točkami razlike (8:14), a so domači košarkarji hitro odgovorili in z boljšo igro v obrambi zasluženo dobili uvodno četrtino s 26:21. Precej slabše so LeBron James, Austin Reaves in druščina vstopili v drugo četrtino, v kateri prvih šest minut niso uspeli doseči koša iz igre. Gostje so na krilih Gilgeousa-Alexandra in Ajayja Mitchella z delnim izidom 15:0 ušli na dvomestno prednost 10 točk (26:36).
Jezerniki so v drugem delu druge četrtine vendarle uspeli strniti svoje vrste in se predvsem po zaslugi Reavesa in Jamesa vrnili v igro. Ob polčasu je bil izid 45:49 v korist Oklahome. Slednja je v prvi polovici tretje četrtine zelo hitro vrnila svojo prednost na dvomestno število, nekajkrat vodila z 12 točkami razlike (54:66), a se Lakersi niso predali. Z izjemno igro v obrambi in večjo učinkovitostjo v napadu so v zaključku tega dela igre sprva izničili in nato po daljšem času prešli v vodstvo. Pred odločilno zadnjo četrtino so varovanci JJ Redicka vodili s štirimi točkmi naskoka (84:80).
V zadnji četrtini smo videli vse, kar vrhunska košarka čez lužo lahko ponudi. Moštvi sta se nemalokrat izmenjali v vodstvu, Jamesu in Reavesu sta se v napadu priključila še Rui Hachimura in center Jaxson Hayes, pri gostih pa se je v napadu nekoliko ustavilo prvemu zvezdniku Gilgeousu-Alexandru.
A to ni kaj pretirano (za)skrbelo gostujočega stratega Marka Daigneaulta, ki razpolaga z izjemno kakovostnim in predvsem širokim naborom igralskega kadra. Vajeti igre je prevzel vroči Ajay Mitchell, ki je na koncu Lakersom nasul kar 28 točk. Pri vodstvu domačih za točko (110:109) je do konca tekme ostalo še dobrih 34 sekund. Za Oklahomo je koš dosegel Chet Holmgren (110:111), v naslednjem napadu pa je po samostojnem prodoru zgrešil James. To je na drugi strani izkoristil Gilgeous-Alexander, ki je 12 sekund pred zadnjim zvokom sirene povišal vodstvo gostov na +3 (110:113). Po minuti odmora Redicka je met za tri točke zgrešil Reaves in tekma je bila dokončno odločena.
Liga NBA, končnica, 2. krog, četrta tekma, izid:
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35)
