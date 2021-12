Oklahoma City presenetil Denver Nuggetse

Košarkarji Denver Nuggets, čigar član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri Oklahoma City Thunderju. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel drugi trojni dvojček kariere (27 točk, 11 skokov, 12 podaj) in popeljal domačo ekipo do zanesljive zmage s 108:94.

Shai Gilgeous-Alexander je po zmagi dejal, da so mu soigralci med tekmo povedali, da je blizu in ga spodbujali, naj pride do trojnega dvojčka. Uspelo mu je minuto pred koncem. "Med tekmo, ko igramo, ne morem zraven spremljati še statistike. Sam skušam le zmagati in z vsako žogo, ki jo dobim, narediti največ, kar lahko," je dejal junak večera. Darius Bazley je k zmagi dodal 17 točk in 11 skokov, Lu Dort 15 točk in novinec Jeremiah Robinson-Earl 14 točk ter devet skokov. To je bila za Oklahoma City zmaga z najvišjo razliko v sezoni.

Najkoristnejši igralec (MVP) lige Nikola Jokić, ki je v tekmo vstopil s povprečjem 26,3 točke, 13,5 skoka in 7,5 podaje, je tokrat za zlata zrna zbral zanj skromnih 13 točk, sedem skokov in tri podaje. Vlatko Čančar je za Denver odigral 17 minut in v tem času zbral devet točk in štiri skoke, izgubil pa tudi dve žogi. Naslednja tekma Denver čaka v noči na petek po srednjeevropskem času, ko bodo v domači dvorani gostili Charlotte Hornets.

icon-expand Vlatko Čančar je devetim točkam, štirim skokom in štirim podajam dodal tudi eno blokado. FOTO: AP

Brown popeljal Boston do zmage Cleveldans Cavaliersi so eno največjih presenečenj letošnje sezone, v tekmo proti Boston Celticsom so vstopili z razmerjem zmag in porazov 19:12. Celticsi na drugi strani letos kljub nadarjenemu moštvu ne blestijo in so proti Clevelandu lovili zmago, ki bi njihovo razmerje zmag in porazov izenačila na 16. To jim je v domači dvorani tudi uspelo zahvaljujoč predvsem Jaylenu Brownu, ki je zbral 34 točk, šest skokov in tri podaje. Z dobro predstavo se mu je pridružil tudi center Robert Williams, ki je dosegel 21 točk, enajst skokov in sedem podaj. Prvi zvezdnik Celticsov Jayson Tatum je ob slabem metu zbral zanj skromnih 18 točk, devet skokov in pet podaj. Pri Cavsih je blestel Darius Garland s 28 točkami, štirimi skoki in šestimi podajami.

A največ navdušenja gledalcev je požel 40-letni veteran Joe Johnson, ki je imel v ligi 17-letni staž, a ni igral vse od leta 2018. Johnson je sicer zmogel le dve točki v dveh minutah, a je prejel glasen aplavz. "Super je biti nazaj 20 let pozneje. Občutek je čudovit. Bilo je kar malo neresnično, ampak zelo zabavno. Hvala navijačem," je dejal Johnson, sicer sedemkratni udeleženec tekem zvezd All-Star, ki je pred tem dosegal po 16 točk na tekmo v 1276 nastopih za Boston, Atlanta, Phoenix, Brooklyn, Miami, Utah in Houston.

