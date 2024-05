Dallas (tokrat) brez možnosti proti Oklahomi

Po relativno izenačenem prvem polčasu so bili gosti povsem v igri še pri izidu 66:65 v tretji četrtini, nato pa zaostali za 15 točk, pred zadnjo četrtino pa imeli 10 točk minusa. V zadnjih desetih minutah pa so domači, ki so Dallas ustavili z dobro obrambo, še povišali ritem, zadevali v pravih trenutkih in naskok povečali tudi na 24 točk, tako da je bil že precej pred koncem znan zmagovalec. Pri tem je bil prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander z 29 točkami, ob tem je imel še po devet skokov in podaj, Chet Holmgren je dodal 19 točk, Jalen Williams 18, Aaron Wiggins pa 16.