Čančar po dolgem času spet 'okusil' parket, Dallas po novem porazu 'visi' za končnico

Nikola Jokić, ki je na prejšnji tekmi vpisal zgodovinski trojni dvojček z 31 točkami, 21 skoki in 22 podajami, je tokrat zbral 24 točk, 13 skokov in devet podaj. Zadel je le dve trojki iz desetih poskusov. Oklahoma je zadnjo četrtino dobila z 41:20, Shai Gilgeous-Alexander pa je v tem delu igre dosegel devet točk. To je bila njegova 11. tekma z vsaj 40 točkami v sezoni in tretja zaporedna. Oklahoma ima po sedmi zaporedni zmagi na vrhu zahodne konference izkupiček 53-11, drugi z zaostankom 12 zmag pa so Los Angeles Lakers s 40-22.