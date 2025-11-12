Svetli način
Košarka

Dončića in soigralce ponoči čaka gostovanje pri aktualnih prvakih

Oklahoma, 12. 11. 2025 21.25 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers, ki so trenutno pri osmih zmagah in treh porazih, bodo ponoči gostovali pri eni redkih ekip, ki je sezono začela bolje od njih. Oklahoma City Thunder, ki je v lanski sezoni osvojila naslov prvaka, je letos pri 11 zmagah in zgolj enem porazu.

Thundersi in Lakersi so se v letošnjem koledarskem letu pomerili dvakrat - 6. aprila so s 126:99 slavili Lakersi, tri dni pozneje pa s 136:120 Thundersi.
Thundersi in Lakersi so se v letošnjem koledarskem letu pomerili dvakrat - 6. aprila so s 126:99 slavili Lakersi, tri dni pozneje pa s 136:120 Thundersi. FOTO: AP

Oklahomo je letos premagal samo Portland, ki je na domačem parketu vknjižil tesno zmago z rezultatom 121:119. Na zadnjih treh tekmah so aktualni prvaki zanesljivo opravili s tekmeci, na zmagovalna pota pa so se v torek vrnili tudi košarkarji iz mesta angelov, ki so s 121:111 premagali Charlotte. Protagonist osme zmage jezernikov v letošnji sezoni je bil Luka Dončić, ki je gostovanje sklenil z 38 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki.

Od dnevne forme slovenskega zvezdnika bo veliko odvisno tudi tokrat, navijače Lakersov pa veseli dejstvo, da se je na zadnji tekmi na parket vrnil Austin Reaves, ki v tej sezoni kaže odlične predstave. Obračun proti aktualnim prvakom, pri katerih tudi letos blesti Shai Gilgeous-Alexander, bodo zaradi poškodb izpustili LeBron James, Gabe Vincent in Adou Thiero.

