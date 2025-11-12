Dončića in soigralce ponoči čaka gostovanje pri aktualnih prvakih

Thundersi in Lakersi so se v letošnjem koledarskem letu pomerili dvakrat - 6. aprila so s 126:99 slavili Lakersi, tri dni pozneje pa s 136:120 Thundersi.

Oklahomo je letos premagal samo Portland, ki je na domačem parketu vknjižil tesno zmago z rezultatom 121:119. Na zadnjih treh tekmah so aktualni prvaki zanesljivo opravili s tekmeci, na zmagovalna pota pa so se v torek vrnili tudi košarkarji iz mesta angelov, ki so s 121:111 premagali Charlotte. Protagonist osme zmage jezernikov v letošnji sezoni je bil Luka Dončić, ki je gostovanje sklenil z 38 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki.

Od dnevne forme slovenskega zvezdnika bo veliko odvisno tudi tokrat, navijače Lakersov pa veseli dejstvo, da se je na zadnji tekmi na parket vrnil Austin Reaves, ki v tej sezoni kaže odlične predstave. Obračun proti aktualnim prvakom, pri katerih tudi letos blesti Shai Gilgeous-Alexander, bodo zaradi poškodb izpustili LeBron James, Gabe Vincent in Adou Thiero.