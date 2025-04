Oklahoma se je maščevala Los Angelesu, Dončić po dveh tehničnih napakah izključen

Košarkarji Los Angeles Lakers so zabeležili poraz v ligi NBA. V gosteh so izgubili proti najboljši ekipi lige Oklahoma City Thunder s 120:136. Luka Dončić je tekmo predčasno končal. Dobrih sedem minut pred koncem obračuna je prejel drugo tehnično napako in je bil izključen. Ljubljančan je sicer v 31 minutah igre dosegel 23 točk. Dodal je še pet podaj in tri skoke.