Košarkarji ekipe Indiana Pacers so na drugi tekmi dvoboja vzhodne konference proti Milwaukee Bucksom zmagali s 123:115, kljub izjemni predstavi Giannisa Antetokounmpa in vrnitvi Damiana Lillarda. Pacersi so povedli z 2:0 v zmagah. Prav tako uspešni so bili v Oklahoma Cityju domači orkani, ki so s 118:99 premagali Memphis Grizzliese. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 27 točk, Jalen Williams 24, Chet Holmgren pa se je izkazal z 20 točkami, 11 skoki in petimi blokadami za orkane, ki so tekmo odprli z delnim izidom 9:0, vmes pa vodili tudi že za 23 točk.