Košarka

Oklahoma in Philadelphia še neporaženi v novi sezoni lige NBA

Milwaukee, 29. 10. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 5 minutami

Košarkarji Oklahome, prvaki severnoameriške lige NBA, v novi sezoni še ne poznajo poraza. Tokrat so na krilih 31 točk Shaija Gilgeous-Alexandra po zaostanku premagali Sacramento Kings s 107:101 in dosegli peto zaporedno zmago. V novi sezoni so brez poraza tudi Philadelphie 76ers.

Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil minulo sezono najkoristnejši igralec (MVP) lige, MVP finala in najboljši strelec prvenstva NBA, se je po slabši tretji četrtini otresel slabe forme in v zadnji dosegel devet točk, s čimer se je Thunder kljub odsotnosti Cheta Holmgrena hitro pobral. Aaron Wiggins in Ajay Mitchell sta k zmagi prispevala po 18 točk, Lu Dort pa 13 za Oklahomo, ki je v zadnji četrtini zaostajala za tri točke, a je na koncu 2:33 minute pred koncem povedla z 99:97 po Dortovi trojki. "Naredili smo vse, kar je bilo potrebno za zmago," je dejal Gilgeous-Alexander.

Philadelphia 76ers so preplezali še večjo goro in preobrnili zaostanek za več kot deset točk, da so prišli do četrte zaporedne zmage v novi sezoni. Po podaljšku so s 139:134 premagali Wizards v Washingtonu in to na krilih zvezdnika Tyresa Maxeyja. Maxey, ki je v uvodnem tednu nove sezone dvakrat dosegel 40 točk, je tokrat k zmagi prispeval 39 točk in razdelil deset podaj, Joel Embiid pa je dodal 25 točk, preden je podaljšek presedel na klopi.

Joel Embiid
Joel Embiid FOTO: Profimedia

Sixers so še v tretji četrtini zaostajali za 19 točk, izenačili pa 38,7 sekunde pred koncem rednega dela tekme po trojki Quentina Grimesa, na koncu pa slavili zmago v gosteh. "Res neverjetno je bilo, kako smo prišli do te zmage. Zbrali smo se, sestavili igro in gledali samo proti zmagi," je dejal Adem Bona.

Grimes je vstopil s klopi in dosegel 23 točk, Bona pa je prikazal odlično obrambno predstavo in blokiral štiri mete tekmecev v zadnji četrtini ter še enega v podaljšku. "Neverjeten občutek je, da lahko na kakršen koli način prispevam k ekipi," je Bona povedal za NBC Sports. "Ni nujno, da gre za točke. Moram le najbolje izkoristiti svoj najboljši način, skoke, blokiranje metov, tek po igrišču - občutek je neverjeten."

V Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo dosegel 37 točk in po zaostanku ob polčasu za -12 popeljal Bucks do zmage nad New York Knicks s 121:111. Prvi strelec kratkohlačnikov je bil Jalen Brunson s 36 točkami.

Izidi:
Washington Wizards - Philadelphia 76ers 134:139 (podaljšek)

Miami Heat - Charlotte Hornets 144:117

Milwaukee Bucks - New York Knicks 121:111

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 107:101

Golden State Warriors - LA Clippers 98:79

košarka nba oklahoma
