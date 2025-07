Oklahoma je po Shaiju podaljšala pogodbo tudi s centrom Holmgrenom

Chet Holmgren je izpustil velik del rednega dela sezone 2024/25 zaradi poškodbe kolka, nato pa se vrnil februarja in do konca sezone v povprečju dosegel 15 točk in osem skokov ob 2,2 blokade na tekmo. V končnici je dosegel 15,2 točke, 8,7 skoka in 1,9 blokade na tekmo.

V karieri je zdaj 23-letnik zaradi poškodbe stopala izpustil celotno sezono 2022/23, potem ko je bil na naboru kot drugi izbran leta 2022.