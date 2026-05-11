Četrta tekma: Oklahoma lahko že zapečati usodo Dončićevih jezernikov

Jezerniki so sicer na dosedanjih tekmah v prvih treh četrtinah še držali korak s tekmeci, vendar so košarkarji Oklahome City Thunder nato na krilih Shaija Gilgeousa-Alexandra v zadnjih dvanajstih minutah vsakič napravili razliko in na koncu slavili z dvomestno prednostjo.

Brez Luke Dončića oslabljeni Losangelešani so se tako znašli v zaostanku s 3:0 v zmagah, ki ga še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni uspela izničiti. Optimizma pa ne vlivajo niti predstave Lakersev na parketu, saj si iz tekme v tekmo privoščijo preveč izgubljenih žog in zgrešenih metov, česar ne moreta izničiti niti LeBron James in Austin Reaves, ki ob Dončićevi odsotnosti skušata nositi igro jezernikov.

Zato je tudi pred četrtim obračunom v seriji Oklahkoma v vlogi favorita. Če jim vnovič uspe premagati Lakerse, si bodo že zagotovili nastop v konferenčnem finalu, pred naslednjo tekmo pa bi imeli na voljo kar nekaj počitka. Serija med San Antoniem in Minnesoto, ki bo prinesla odgovor o drugem finalistu zahodne konference, je namreč trenutno izenačena na 2:2, zato se bodo Spursi in Timberwolvesi morali srečati vsaj še dvakrat.