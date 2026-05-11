Košarka

Četrta tekma: Oklahoma lahko že zapečati usodo Dončićevih jezernikov

Los Angeles, 11. 05. 2026 22.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder

Košarkarji Oklahome bodo imeli v noči na torek po našem času priložnost, da s četrto zmago v seriji zapečatijo usodo Los Angelesa in se uvrstijo v finale zahodne konference. Lakersi, ki še vedno nastopajo brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića, na prvih treh tekmah klonili proti aktualnim prvakom, imajo pa priložnost, da stopijo svoj zaostanek in odložijo slavje Oklahome.

Jezerniki so sicer na dosedanjih tekmah v prvih treh četrtinah še držali korak s tekmeci, vendar so košarkarji Oklahome City Thunder nato na krilih Shaija Gilgeousa-Alexandra v zadnjih dvanajstih minutah vsakič napravili razliko in na koncu slavili z dvomestno prednostjo. 

FOTO: Profimedia

Brez Luke Dončića oslabljeni Losangelešani so se tako znašli v zaostanku s 3:0 v zmagah, ki ga še nobena ekipa v zgodovini lige NBA ni uspela izničiti. Optimizma pa ne vlivajo niti predstave Lakersev na parketu, saj si iz tekme v tekmo privoščijo preveč izgubljenih žog in zgrešenih metov, česar ne moreta izničiti niti LeBron James in Austin Reaves, ki ob Dončićevi odsotnosti skušata nositi igro jezernikov.

Preberi še Redick poskusil že vse, a ne misli obupati

Zato je tudi pred četrtim obračunom v seriji Oklahkoma v vlogi favorita. Če jim vnovič uspe premagati Lakerse, si bodo že zagotovili nastop v konferenčnem finalu, pred naslednjo tekmo pa bi imeli na voljo kar nekaj počitka. Serija med San Antoniem in Minnesoto, ki bo prinesla odgovor o drugem finalistu zahodne konference, je namreč trenutno izenačena na 2:2, zato se bodo Spursi in Timberwolvesi morali srečati vsaj še dvakrat.

