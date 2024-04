Oklahoma le še zmago oddaljena od konferenčnega polfinala, prvi poraz Denverja

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so ponoči v četrtfinalu zahodne konference v severnoameriški ligi NBA doma s 119:108 premagali Denver Nuggetse in dosegli prvo zmago v seriji na štiri zmage, v kateri zdaj Denver vodi s 3:1. Oklahoma City Thunder je po visoki zmagi s 106:85 nad New Orleans Pelicansi prednost v zmagah povišala na 3:0.

OGLAS

Jezerniki proti prvakom lige ostajajo živi v uvodnem krogu končnice. Ekipo iz mesta angelov je tokrat s 30 točkami vodil njen prvi zvezdnik LeBron James, 25 točk je prispeval Anthony Davis (23 skokov), po 21 pa Austin Reaves in D'Angelo Russell. Kljub zaostanku z 0:3 v zmagah so Lakersi v domači dvorani danes zaustavili nalet srbskega zvezdnika Nikole Jokića in druščine. Jokić je sicer vpisal trojni dvojček s 33 točkami, 14 podajami in 14 skoki. A peta tekma bo znova v Denverju in Zlata zrna bodo imela hitro novo priložnost za uvrstitev v drugi krog končnice oz. konferenčni polfinale.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pri Denverju je še 27 točk in 11 skokov dosegel Michael Porter ml., 22 točk je dodal Jamal Murray. Lakersi so proti Denverju dosegli šele prvo zmago v 12 tekmah, po decembru 2022, a jih čaka težko delo v boju za napredovanje. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA namreč v končnici ni zmagala serije po zaostanku z 0:3. "Še vedno zaostajamo z 1:3. Tako da bo vsaka tekma svoj izziv. Danes smo zadevo opravili in podaljšali serijo, ampak moramo biti še boljši," je dejal James. Košarkarji Oklahome so brez težav prišli še do tretje zmage proti Pelikanom in vodstva s 3:0. Brez poškodovanega Ziona Williamsona Pelikani niso imeli prave rešitve proti mladi zasedbi Oklahome, ki jo je vodil eden izmed finalistov za najkoristnejšega igralca sezone (MVP) Shai Gilgeous-Alexander. Ta je vpisal 24 točk, osem podaj in pet skokov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

OKC je zadel 17 metov za tri točke in po vodstvu s 60:46 ob polčasu v drugem delu le še povišal prednost, tudi na 24 točk v zadnji četrtini. Josh Giddey in Jalen Williams sta pri Oklahomi dosegla še vsak po 21 točk. Pelikane, ki so v tokratnem dvoboju žogo izgubili kar 21-krat, je z 19 točkami vodil Brandon Ingram, 16 jih je dosegel CJ McCollum. V Miamiju so prvi nosilci vzhodne konference Boston Celticsi suvereno premagali Heat s 104:84 in prišli v prednost z 2:1 v zmagah. Kelti so se tako pobrali po domačem porazu proti osmim nosilcem. Boston sta vodila Jaylen Brown in Jayson Tatum, oba sta dosegla 22 točk, slednji je dodal še 11 skokov in šest podaj, Celticsi pa so vodili od začetka do konca dvoboja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kristaps Porzingis je dodal 18 točk, Derrick White pa 16. Boston je po uvodni četrtini že vodil z 21:12, v drugi pa eksplodiral z 42 točkami, tako da je prednost že ob polčasu znašala 24 točk, v drugem jo je povišal tudi do 29. Pri Vročici je bil z 20 točkami in devetimi skoki najuspešnejši Bam Adebayo. Košarkarji Orlando Magic so doma proti Cleveland Cavaliersom serijo poravnali na 2:2 po zmagi s 112:89. Franz Wagner je blestel s 34 točkami in 13 skoki, domači pa so odločilno razliko naredili v drugem polčasu. Gostje so v tretji četrtini zmogli le deset točk, potem ko vmes niso dosegli koša več kot šest minut.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Liga NBA, izidi, končnica, 1. krog:

- vzhodna konferenca:

Miami Heat - Boston Celtics 84:104

(Boston vodi z 2:1 v zmagah).



Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 112:89

(izid v zmagah je izenačen na 2:2).



- zahodna konferenca:

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 119:108

(Denver vodi s 3:1 v zmagah).



New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 85:106

(Oklahoma vodi s 3:0 v zmagah).