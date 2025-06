Oklahoma na krilih izjemnega Williamsa do tretje zmage v seriji

Franšiza iz Oklahome je pred tem igrala v Seattlu pod imenom Supersonics, preden se je preimenovala in preselila v OKC. Supersonics so osvojili edini naslov v sezoni 1978/79, še dvakrat pa izgubili v finalu. Pod imenom Thunder ekipa letos drugič igra v finalu, po porazu proti Miamiju pred 13 leti (1:4) pa lovi prvi naslov.

Dvoboj v dvorani Paycom Center se je začel podobno kot uvodna tekma tega finala. Oklahoma je pred domačimi navijači prišla do izdatnejše prednosti, Indiana pa se je v zadnji četrtini znova približala. Takrat so Pacers tudi slavili, tokrat pa so domači košarkarji zdržali do konca.