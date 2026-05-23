Košarka

Oklahoma na krilih MVP-ja in rezervistov povedla v finalu zahodne konference

San Antonio, 23. 05. 2026 08.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder

V Ligi NBA potekajo odločilne tekme končnice prvenstva. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 26 točk, njegova ekipa Oklahoma City Thunder pa je preživela trenutke slabosti s pomembno zmago nad San Antonio Spurs s 123:108. Oklahoma je povedla z 2:1 v boju na štiri zmage v finalu zahodne konference lige.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander je znova vodil dominantno vsestransko ofenzivno predstavo aktualnih prvakov. Pri tem pa se je lahko oprl tudi na pomoč rezervnih igralcev. Štirje igralci s klopi so dosegli dvomestno število točk in prispevali odločilen delež za dragoceno zmago v gosteh.

Za aktualnim dobitnikom nagrade MVP je bil Jared McCain drugi najboljši strelec prerijskega groma in najboljši s klopi s 24 točkami, Jaylin Williams pa je zadel pet trojk in prispeval 18 točk. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil najboljši strelec San Antonia s 26 točkami, Devin Vassell pa jih je dodal 20.

Trener groma Mark Daigneault je pohvalil mirnost in osredotočenost svoje ekipe v ključnih trenutkih tekme, potem ko so se pobrali iz brezna in zaostanka 15 točk: "Na začetku smo prejeli hud udarec, vsa čast, da so odgovorili, kot so, in se pobrali. Videlo se je, da so bili zelo pripravljeni na boj in so nam že zelo zgodaj vsilili svoj način igre. Mislim, da smo pokazali veliko mirnost ter da smo razumeli 48-minutno naravo igre."

FOTO: AP
Šlo je za še en napet obračun starih znancev v zahodni konferenci. Teksaške ostroge so izkoristile prednost domačega terena ter že na začetku povsem zasenčile prvake z vrhunskimi potezami, ko je San Antonio v nekaj minutah po začetku tekme povedel s kar 15:0. Trenerski kader Oklahome se je moral odzvati in na hitro spremeniti ekipo. Operacija je uspela, v začetku druge četrtine so gostje zmanjšali zaostanek na 29:31.

Oklahoma je nato ob odmoru povedla z 58:51, čustva pa so dosegla vrelišče v začetku tretje četrtine, ko je Ajay Mitchell ob metu porinil Stephona Castla, ki je zdrsnil z igrišča, soigralec Devin Vassell pa se je nato sprl z Mitchellom, kar je sprožilo pretep.

FOTO: AP
Do takrat si je Oklahoma City priigrala 10 točk prednosti in povedla s 67:57, nato pa so še naprej pritiskali na nasprotnika in v zadnji četrtini povedli s 95:84. Gostom se je odprl met in Thunder je ohranil udobno prednost, zmaga ni bila več ogrožena.

Četrta tekma serije na štiri zmage bo v noči na ponedeljek v San Antoniu, nato se bo konferenčni finale spet preselil v Oklahomo. Zmagovalec bo v velikem finalu igral z najboljšim iz finala vzhoda. New York Knicks vodijo z 2:0 proti Cleveland Cavaliers.

Izid, Liga NBA, finale zahodne konference, 3. tekma:

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 108:123

Wembanyama 26 točk, Vassell 20 točk;
Gilgeous-Alexander 26 točk in 12 podaj, McCain 24 točk

- Oklahoma vodi z 2:1 v zmagah;

košarka liga nba končnica Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs

