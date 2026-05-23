Oklahoma na krilih MVP-ja in rezervistov povedla v finalu zahodne konference

Dvakratni najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander je znova vodil dominantno vsestransko ofenzivno predstavo aktualnih prvakov. Pri tem pa se je lahko oprl tudi na pomoč rezervnih igralcev. Štirje igralci s klopi so dosegli dvomestno število točk in prispevali odločilen delež za dragoceno zmago v gosteh.

Za aktualnim dobitnikom nagrade MVP je bil Jared McCain drugi najboljši strelec prerijskega groma in najboljši s klopi s 24 točkami, Jaylin Williams pa je zadel pet trojk in prispeval 18 točk. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil najboljši strelec San Antonia s 26 točkami, Devin Vassell pa jih je dodal 20.

Trener groma Mark Daigneault je pohvalil mirnost in osredotočenost svoje ekipe v ključnih trenutkih tekme, potem ko so se pobrali iz brezna in zaostanka 15 točk: "Na začetku smo prejeli hud udarec, vsa čast, da so odgovorili, kot so, in se pobrali. Videlo se je, da so bili zelo pripravljeni na boj in so nam že zelo zgodaj vsilili svoj način igre. Mislim, da smo pokazali veliko mirnost ter da smo razumeli 48-minutno naravo igre."