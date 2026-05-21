Oklahoma na krilih Shaia izenačila proti Spursom

Potem ko so bili na prvi tekmi dvoboja proti San Antoniu domači vso tekmo v podrejenem položaju, tekmo pa je odločil podaljšek, je dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander tokrat dosegel 30 točk in prispeval devet podaj.

"Fantje so nocoj dali vse od sebe, saj so vedeli, kaj bi pomenilo, če bi to tekmo izgubili," je po zmagi dejal Kanadčan in dodal: "Energijo smo prinesli s skoka."

Po izenačeni prvi četrtini so domači povedli in ob polčasu vodili z 11 točkami prednosti. Gilgeous-Alexander je vse od začetka vodil napad in redno dosegal točke z razdalje. Alex Caruso je k zmagi dodal 17 točk s klopi.