Košarka

Oklahoma na krilih Shaia izenačila proti Spursom

Oklahoma, 21. 05. 2026 07.31

Avtor:
STA
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors

Gilgeous-Alexander je bil junak Oklahome na drugi tekmi polfinala lige NBA, saj je k zmagi Oklahoma City Thunderja nad San Antonio Spurs s 122:113 prispeval 30 točk. Izid v zmagah je zdaj poravnan na 1:1.

Potem ko so bili na prvi tekmi dvoboja proti San Antoniu domači vso tekmo v podrejenem položaju, tekmo pa je odločil podaljšek, je dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander tokrat dosegel 30 točk in prispeval devet podaj.

"Fantje so nocoj dali vse od sebe, saj so vedeli, kaj bi pomenilo, če bi to tekmo izgubili," je po zmagi dejal Kanadčan in dodal: "Energijo smo prinesli s skoka."

Po izenačeni prvi četrtini so domači povedli in ob polčasu vodili z 11 točkami prednosti. Gilgeous-Alexander je vse od začetka vodil napad in redno dosegal točke z razdalje. Alex Caruso je k zmagi dodal 17 točk s klopi.

Victor Wembanyama ni bil tako razpoložen kot na prvi tekmi.
Victor Wembanyama iz San Antonia, ki je na prvi tekmi blestel z 41 točkami in 24 skoki, tokrat ni imel veliko prostora in ga je domača obramba povsem zaustavila pri 21 točkah.

"Danes smo bili fantje pripravljeni igrati, uvodni poraz nas ni prestrašil. Seveda igramo proti dobri ekipi, a vseeno računamo na veliki finale," je po tekmi še povedal Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City Thunder poskuša postati prva ekipa po Golden Statu v sezonah 2017 in 2018, ki bi ubranila naslov prvaka.

V rednem delu je nanizala 64 zmag, v prvih dveh krogih končnice pa gladko, s 4:0 pometla najprej s Phoenix Suns, nato pa še z LeBronom Jamesom in Los Angeles Lakers, za katere slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral.

Zmagovalec boja na štiri zmage proti San Antoniu se bo za naslov pomeril s boljšim iz dvoboja med New York Knicks in Cleveland Cavaliers.

