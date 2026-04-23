Oklahoma na pol poti napredovanja, Detroit izenačil serijo

Los Angeles Lakers, ekipa trenutno poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića, bodo na veliko sceno ponovno stopili v noči na soboto. Po uvodnih dveh domačih tekmah uvodnega kroga v zahodni konferenci proti Houstonu vodijo v zmagah z 2:0.
Bati so z dominantno obrambo in strelskim naletom v tretji četrtini, ko so naredili delni iz 11:0 in jo dobili z 38:16, zanesljivo ugnali goste iz Orlanda. Rekonvalescent Cade Cunningham je za zmago dosegel 27 točk in prispeval 11 podaj, Tobias Harris pa je dodal 16 točk in 11 skokov za prvopostavljeno ekipo vzhodne konference.
"Igrali smo pravo obrambo," je po zmagi dejal strateg Detroita J.B. Bickerstaff in dodal: "Tekma je lahko povsem enostavna, če igraš obrambo na ravni, ki smo je sposobni." Jalen Suggs je za osmoljence dosegel 19, Paolo Banchero pa 18 točk. Košarkarji iz Orlanda so na drugi tekmi v Detroitu skupno dosegli le 87 točk, kar je njihov najnižji točkovni izkupiček v tej sezoni. Toliko točk so dosegli tudi minuli mesec ob porazu v Torontu.
Oklahoma City tudi na drugem domačem obračunu ni imela nobenih težav s Phoenixom. Najboljša ekipa iz rednega dela je bila za razred boljša od zasedbe iz Arizone, ponovno pa je bil osrednja osebnost Shai Gilgeous-Alexander.
Kanadski branilec in najkoristnejši igralec minule sezone je za gostitelje dosegel 37 točk in devet skokov, pri poražencih iz Phoenixa pa je bil najučinkovitejši njegov reprezentančni soigralec Dillon Brooks s 30 točkami in šestimi skoki. Naslednji dve tekmi bosta v Phoenixu, skupni zmagovalec pa se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med Los Angeles Lakers in Houston Rockets.
Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Detroit Pistons - Orlando Magic 98:83
- izid v zmagah je 1:1;
- zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 120:107
- Oklahoma je povedla z 2:0 v zmagah
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.