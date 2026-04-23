Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Oklahoma na pol poti napredovanja, Detroit izenačil serijo

Washington, 23. 04. 2026 07.18 pred 6 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Košarkarji Detroita so po spodrsljaju na prvi tekmi uvodnega kroga v ligi NBA na drugem obračunu pred domačimi gledalci zanesljivo premagali Orlando z 98:83 in izid v zmagah izenačili na 1:1, branilci naslova iz Oklahoma Cityja pa so bili tudi v drugo boljši od Phoenixa s 120:107.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Los Angeles Lakers, ekipa trenutno poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića, bodo na veliko sceno ponovno stopili v noči na soboto. Po uvodnih dveh domačih tekmah uvodnega kroga v zahodni konferenci proti Houstonu vodijo v zmagah z 2:0.

Preberi še 'Ključna je bila kolektivna obramba na Durantu, Smart pa ga je ves čas utrujal'

Bati so z dominantno obrambo in strelskim naletom v tretji četrtini, ko so naredili delni iz 11:0 in jo dobili z 38:16, zanesljivo ugnali goste iz Orlanda. Rekonvalescent Cade Cunningham je za zmago dosegel 27 točk in prispeval 11 podaj, Tobias Harris pa je dodal 16 točk in 11 skokov za prvopostavljeno ekipo vzhodne konference.

Cade Cunningham
Cade Cunningham
FOTO: Profimedia

"Igrali smo pravo obrambo," je po zmagi dejal strateg Detroita J.B. Bickerstaff in dodal: "Tekma je lahko povsem enostavna, če igraš obrambo na ravni, ki smo je sposobni." Jalen Suggs je za osmoljence dosegel 19, Paolo Banchero pa 18 točk. Košarkarji iz Orlanda so na drugi tekmi v Detroitu skupno dosegli le 87 točk, kar je njihov najnižji točkovni izkupiček v tej sezoni. Toliko točk so dosegli tudi minuli mesec ob porazu v Torontu.

Preberi še Se bodo zle slutnje uresničile? Dončić naj bi izpustil celoten prvi krog

Oklahoma City tudi na drugem domačem obračunu ni imela nobenih težav s Phoenixom. Najboljša ekipa iz rednega dela je bila za razred boljša od zasedbe iz Arizone, ponovno pa je bil osrednja osebnost Shai Gilgeous-Alexander.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: AP

Kanadski branilec in najkoristnejši igralec minule sezone je za gostitelje dosegel 37 točk in devet skokov, pri poražencih iz Phoenixa pa je bil najučinkovitejši njegov reprezentančni soigralec Dillon Brooks s 30 točkami in šestimi skoki. Naslednji dve tekmi bosta v Phoenixu, skupni zmagovalec pa se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med Los Angeles Lakers in Houston Rockets.

Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Detroit Pistons - Orlando Magic 98:83

- izid v zmagah je 1:1;

- zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 120:107

- Oklahoma je povedla z 2:0 v zmagah

košarka nba oklahoma

Atlanta in Minnesota povedli v serijah, Toronto do prve zmage

Moško SP 2031: Francija pripravlja spektakel

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
23. 04. 2026 09.09
Pridi cez sonca, da se soocis z jezerniki. Kokice so ze pripravljene. Komaj cakam.
Odgovori
-4
0 4
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677