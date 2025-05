Oklahoma nadaljuje pohod, znova je brez težav premagala Minnesoto

Ob glasnem in strastnem domačem občinstvu je bil Kanadčan prvi strelec Oklahome z 38 točkami, dodal pa je še osem podaj in tri skoke.

Zmaga Oklahome je bila zanesljiva. Ob koncu pretežno izenačenega prvega polčasa so se gostitelji izvlekli in v nekem trenutku povedli celo s 24 točkami prednosti. Volkovi okoli Anthonyja Edwardsa; tokrat je zbral 32 točk, in Juliusa Randla, ki so ga gostitelji omejili zgolj na šest točk, so bili videti povsem razočarani.

"Trdo igramo v obrambi, tu se vsakič začne naša pot do zmage," je po 26 točkah, desetih skokih in petih podajah dejal član domače ekipe Jalen Williams.