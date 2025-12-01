Oklahoma nadaljuje svoj neverjetni niz, napeta končnica med Hawks in 76ers

Varovanci Marka Daigneaulta imajo na svojem računu neverjeten izkupiček 20 zmag in zgolj enega poraza. Rekord severnoameriške lige NBA so v sezoni 2015/16 postavili košarkarji Golden State Warriors, ki so vpisali izjemnih 73 zmag in zgolj devet porazov. Prezgodaj je še govoriti o novih rekorderjih, vendar so aktualni prvaki na odlični poti, da vsaj ogrozijo eno izmed najboljših ekip vseh časov.
Oklahoma je do 12. zaporedne zmage prišla, potem ko je s 123:115 v gosteh ugnala Portland Trail Blazers. Edino moštvo, ki je to sezono vzelo skalp prvakom, je vodilo po treh četrtinah, v zadnji pa so gosti stopili na plin in relativno zanesljivo dobili dvoboj. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 26 točk, pri domačih pa je Deni Avdija prišel do trojnega dvojčka z 31 točkami, 19 skoki in desetimi asistencami.
Dobro gre tudi Houstonu (13-4), ki je v gosteh ugnal Utah Jazz s 129:101. Alperen Sengun in Kevin Durant sta skupaj dosegla 52 točk, iz igre pa zadela 20 od 29 metov. Utah nadaljuje s klavrno formo, na zadnjih petih tekmah so slavili zgolj enkrat in trenutno zasedajo skromno 11. mesto na zahodu.
Dramatičen razplet so gledalci videli v Philadelphii. Ta je proti Atlanti vsega 50 sekund pred koncem rednega dela zaostajala za osem točk, a po trojki Tyresa Maxeyja izsilila podaljšek. Ekipi sta odigrali še dodatnih 10 minut, na koncu pa je s 142:134 slavila Atlanta. Maxey je svojim 44 točkam dodal še sedem skokov in devet asistenc, pri gostih pa je blestel Jalen Johnson, ki je z 41 točkami postavil nov karierni rekord. Joel Embiid je po povratku na parket odigral pol ure, dosegel pa je 18 točk.
Izidi lige NBA, 1. december
Utah Jazz - Houston Rockets 101:129
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 115:117
New York Knicks - Toronto Raptors 116:94
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 134:142
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 115:123
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 125:112
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 107:115
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 133:121
