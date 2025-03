Orlando z razpoloženim Bancherom prekinil neverjeten zmagoviti niz Cavsov

Zmagala je tudi druga ekipa iz Los Angelesa, Clippers so nadigrali Charlotte s 123:88, ko je James Harden dosegel 31 tok in deset skokov, Kawhi Leonard 23 točk, Hrvat Ivica Zubac pa 17.

Po nizu 16 zmag je klonila vodilna ekipa liga in vzhodne konference, Cleveland Cavaliers so morali priznati premoč Orlando Magicu, ki je zmagal s 108:103. Paolo Banchero za zmagovalce dosegel 24 točk, 11 skokov in sedem asistenc.