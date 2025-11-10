Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Oklahoma ne popušča: aktualni prvaki še do 10. zmage v sezoni

Memphis, 10. 11. 2025 08.35 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Košarkarji Oklahoma City Thunder ostajajo najboljša ekipa v ligi NBA, tokrat so po preobratu s 114:100 premagali Memphis Grizzlies. Za branilce naslova je bila to deseta zmaga na enajstih tekmah sezone. Oklahoma ostaja na vrhu zahodne konference, njeni najbližji tekmeci so San Antonio Spurs, Denver Nuggets in Los Angeles Lakers Luke Dončića.

Prvaki NBA so nadoknadili 19 točk zaostanka v prvem polčasu. Najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander je 13 od svojih skupno 35 točk zadel v tretji četrtini, ko je Oklahoma prišla do prednosti pred grizliji, ki jih je lani gladko izločila v prvem krogu končnice.

Gilgeous-Alexander je dodal sedem skokov, šest podaj in dve ukradeni žogi, Chet Holmgren in Ajay Mitchell sta vsak k zmagi dodala po 21 točk. "Vemo, da se v tej ligi vsako noč soočaš s številnimi spremenljivkami. Preprosto moraš ugotoviti, kakšna je naloga tisto noč, in jo opraviti. To smo v zadnjih nekaj letih že večkrat storili," je dejal Gilgeous-Alexander.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi strelec grizlijev je bil Jaren Jackson ml. s 17 točkami in sedmimi skoki, Ja Morant je dodal 11 točk. Kevin Durant je z 31 točkami popeljal Houston Rockets do zmage v Milwaukeeju nad domačimi Bucks s 122:115. Alperen Sengun je dodal 23 točk in 11 skokov, Jabari Smith ml. in Reed Sheppard pa sta vsak dosegla po 16 točk.

"Uspešno smo prevetrili nevihto. Prikazali smo res odličen zaključek tekme," je dejal Durant. Giannis Antetokounmpo, ki je ob zmagi nad Chicago Bulls dosegel 41 točk, jih je tokrat zbral 37, vendar je zgrešil štiri od šestih prostih metov v zadnji minuti in pol. V New Yorku so Knicks svoj zmagoviti domači niz popeljali že na šest tekem in s 134:98 "razbili" Brooklyn Nets.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cade Cunningham je za Detroit dosegel 26 točk in 11 podaj ter popeljal bate do šeste zaporedne zmage, tokrat s 111:107 nad 76ers v Philadelphii. Tyrese Maxey je za Sixers, ki so še drugi večer igrali brez zvezdnika Joela Embiida, dosegel 33 točk.

Jimmy Butler je v San Franciscu zbral 21 točk, devet skokov in sedem podaj za Golden State Warriors, ki so s 114:83 premagali zaradi poškodb zdesetkane Indiana Pacers, čeprav je še na tretji tekmi zaporedoma manjkal prvi zvezdnik Stephen Curry.

Liga NBA, izidi:

Milwaukee Bucks - Houston Rockets 115:122

New York Knicks - Brooklyn Nets 134:98

Orlando Magic - Boston Celtics 107:111

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 100:114

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 108:111

Golden State Warriors - Indiana Pacers 114:83

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117:144

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka liga nba oklahoma city thunder memphis grizzlies shai gilgeous alexander
Naslednji članek

Umrla je košarkarska legenda, eden od 75 največjih igralcev v zgodovini lige NBA

Naslednji članek

Dunajčani z 'zadržanim' Glasom konkurenčni le v uvodnih minutah

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330