Oklahoma ne popušča: aktualni prvaki še do 10. zmage v sezoni

Košarkarji Oklahoma City Thunder ostajajo najboljša ekipa v ligi NBA, tokrat so po preobratu s 114:100 premagali Memphis Grizzlies. Za branilce naslova je bila to deseta zmaga na enajstih tekmah sezone. Oklahoma ostaja na vrhu zahodne konference, njeni najbližji tekmeci so San Antonio Spurs, Denver Nuggets in Los Angeles Lakers Luke Dončića.

Prvaki NBA so nadoknadili 19 točk zaostanka v prvem polčasu. Najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander je 13 od svojih skupno 35 točk zadel v tretji četrtini, ko je Oklahoma prišla do prednosti pred grizliji, ki jih je lani gladko izločila v prvem krogu končnice. Gilgeous-Alexander je dodal sedem skokov, šest podaj in dve ukradeni žogi, Chet Holmgren in Ajay Mitchell sta vsak k zmagi dodala po 21 točk. "Vemo, da se v tej ligi vsako noč soočaš s številnimi spremenljivkami. Preprosto moraš ugotoviti, kakšna je naloga tisto noč, in jo opraviti. To smo v zadnjih nekaj letih že večkrat storili," je dejal Gilgeous-Alexander.

Prvi strelec grizlijev je bil Jaren Jackson ml. s 17 točkami in sedmimi skoki, Ja Morant je dodal 11 točk. Kevin Durant je z 31 točkami popeljal Houston Rockets do zmage v Milwaukeeju nad domačimi Bucks s 122:115. Alperen Sengun je dodal 23 točk in 11 skokov, Jabari Smith ml. in Reed Sheppard pa sta vsak dosegla po 16 točk. "Uspešno smo prevetrili nevihto. Prikazali smo res odličen zaključek tekme," je dejal Durant. Giannis Antetokounmpo, ki je ob zmagi nad Chicago Bulls dosegel 41 točk, jih je tokrat zbral 37, vendar je zgrešil štiri od šestih prostih metov v zadnji minuti in pol. V New Yorku so Knicks svoj zmagoviti domači niz popeljali že na šest tekem in s 134:98 "razbili" Brooklyn Nets.

Cade Cunningham je za Detroit dosegel 26 točk in 11 podaj ter popeljal bate do šeste zaporedne zmage, tokrat s 111:107 nad 76ers v Philadelphii. Tyrese Maxey je za Sixers, ki so še drugi večer igrali brez zvezdnika Joela Embiida, dosegel 33 točk. Jimmy Butler je v San Franciscu zbral 21 točk, devet skokov in sedem podaj za Golden State Warriors, ki so s 114:83 premagali zaradi poškodb zdesetkane Indiana Pacers, čeprav je še na tretji tekmi zaporedoma manjkal prvi zvezdnik Stephen Curry. Liga NBA, izidi:



Milwaukee Bucks - Houston Rockets 115:122 New York Knicks - Brooklyn Nets 134:98 Orlando Magic - Boston Celtics 107:111 Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 100:114 Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 108:111 Golden State Warriors - Indiana Pacers 114:83 Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117:144