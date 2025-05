Oklahoma po petih tekmah proti Minnesoti do velikega finala

"Še naprej moramo rasti," je dejal Shai Gilgeous-Alexander, ki je na peti tekmi zbral 34 točk, sedem skokov in osem podaj. "Čaka nas veliko dela, da pridemo do našega končnega cilja. Nismo še tam, zato sem osredotočen le na to," je dodal Kanadčan, ki je bil izbran za najboljšega posameznika rednega dela lige NBA.

Chet Holmgren je dodal 22 točk, Jalen Williams pa 19 za Thunder, ki je s povprečno starostjo 25,6 leta najmlajša ekipa v finalu lige NBA po Portlandu leta 1977. "Imamo 17 fantov na seznamu, vsak bo prinesel svojo individualno igro, ne glede na to, ali gre za finalno tekmo ali ne," je dejal Holmgren.

Williams je bil ponosen na način, kako so se igralci zlili v ekipo. "Celotno sezono smo prešli skozi vzpone in padce in to nas je zbližalo. Lahko smo se povezali in postali boljši in zato smo zdaj tukaj," je dejal. "Še vedno nas čaka delo, a je zelo razburljivo."

Julius Randle je vodil Minnesoto s 24 točkami, medtem ko jih je Anthony Edwards dodal 19 za volkove, ki še nikoli niso prišli do finala lige NBA. "Oni so prišli pripravljeni igrati. Mi nismo," je dejal Edwards. "Dominirali so v igri od začetka do konca."

Oklahoma City še nikoli ni osvojila naslova lige NBA, čeprav je franšiza osvojila krono kot ekipa z imenom Seattle SuperSonics leta 1979, preden se je preselila leta 2008, Thunder pa je nazadnje dosegel finale leta 2012, ko je izgubil proti Miamiju.

Oklahoma se bo v velikem finalu pomerila z zmagovalcem vzhodne konference, kjer se merita Indiana Pacers in New York Knicks. Indiana v zmagah vodi s 3:1.