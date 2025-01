Oklahoma po porazu z Dallasom znova na zmagovalni poti

Košarkarji Oklahoma City Thunder so po porazu proti Dallas Mavericks znova vpisali zmago v rednem delu lige NBA. Tokrat so bili ob vrnitvi Shaija Gilgeous-Alexandra boljši od Brooklyn Nets s 127:101. Oklahoma je vpisala 35. zmago v sezoni, kar ob sedmih porazih pomeni drugo mesto v ligi NBA za Cleveland Cavaliers (35-6). Uspešni sta bili tudi zasedbi Denverja in Milwaukeeja.

Pred dvema dnevoma so Thunder ob odsotnosti Sahaija Gilgeous-Alexandra zaradi rahle poškodbe zapestja v čvrsti in tesni tekmi izgubili proti Dallasu, ki že od božiča igra brez Luke Dončića, tokrat pa niso imeli težav z Brooklynom. Ob tem je prvi zvezdnik ekipe Gilgeous Alexander dosegel 27 točk in zbral še deset asistenc. S 24 točkami mu je sledil Isaiah Joe. Trenerja Oklahome Marka Daigneaulta je pred obračunom doletela tudi čast, da bo na vikendu All Star vodil eno od štirih zasedb, je sporočilo vodstvo lige NBA.

Na zahodu četrtouvrščeni Denver Nuggets (26-16) so na krilih Nikole Jokića v gosteh premagali Orlando Magic s 113:100. Srbski center je za 18. trojni dvojček v sezoni dosegel 20 točk, 14 skokov in deset podaj. Pri Nuggets je še naprej zaradi poškodbe kolena na stranskem tiru Vlatko Čančar.

Milwaukee Bucks so s 123:109 premagali Philadelphia 76ers. Udarni dvojec Giannis Antetokounmpo/Damian Lillard je skupaj prispeval 59 točk za Bucks, Grk je prednjačil s 34 točkami in 15 skoki, medtem ko je za 76ers ob odsotnosti Joela Emibiida in Paula Georgea 37 točk dosegel Tyrese Maxey. Milwaukee (24-17) na lestvici vzhoda po četrti zaporedni zmagi zaseda četrto mesto, medtem ko je načeta Philadelphia (15-26) izgubila šestič zapovrstjo in je zunaj mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici.

V Los Angelesu je dvoboj tamkajšnjih ekip dobila zasedba Clippers. Ta je s 116:102 premagala Lakers in po 24. zmagi v sezoni ob 17 porazih zaseda peto mesto oziroma mesto pred jezerniki (22-18). Tik za njima je Dallas (23-19). Pri Clippers je 21 točk in 19 skokov zbral Ivica Zubac, pri jezernikih pa je bil s 25 točkami najbolj učinkovit 40-letni LeBron James, ki je ob tem podelil še 11 asistenc.

Dobro formo še naprej kažejo Sacramento Kings. Slavili so deveto zmago na zadnjih desetih tekmah. Tokrat so tudi po zaslugi 29 točk in 18 skokov Domantasa Sabonisa s 123:100 premagali skromne Washington Wizards. Na lestvici zahoda zdaj kralji (22-20) dihajo za vrat Dallasu. Zmag sta se ponoči veselili tudi zasedbi Portlanda in Miamija. Prvi so s 113:102 premagali Chicago, drugi pa so bili s 128:107 uspešni proti San Antoniu. Izidi:

Miami Heat - San Antonio Spurs 128:107 Orlando Magic - Denver Nuggets 100:113

(Vlatka Čančarja zaradi poškodbe kolena ni bilo v kadru Denverja) Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 123:109 Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets 127:101 LA Clippers - Los Angeles Lakers 116:102 Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 113:102 Sacramento Kings - Washington Wizards 123:100