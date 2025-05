Denver na krilih Murrayja in Jokića v vodstvu s +6 (58:52)*

Košarkarji Denverja imajo po treh odigranih tekmah drugega kroga končnice v zahodni konferenci proti enemu od glavnih favoritov za končno zmago v ligi NBA, ekipi Oklahoma City Thunder, prednost v seriji z 2:1. Po tem, ko so bila na drugi tekmi v Oklahoma Cityju zlata zrna potolčena do kolen (149:106), so na tretjem obračunu v domači Ball Areni še enkrat več dokazala, da so iz pravega testa. Po podaljšku so Nikola Jokić in ostali ugnali Shaija Gilgeousa-Alexandra in druščino ter tako favoriziranega tekmeca pred nocojšnjo tekmo, ki jo prenašamo neposredno na Kanalu A in VOYO od 21.30 naprej, stisnili v kot.