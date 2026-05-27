Košarka

Oklahoma povedla v dvoboju s San Antoniom s 3:2

Oklahoma City, 27. 05. 2026 07.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder

Košarkarji Oklahome City Thunder so v ligi NBA premagali San Antonio Spurs s 127:114 in v finalu zahodne konference povedli s 3:2 v zmagah. Branilci naslova prvaka bodo imeli tako že v noči petek po slovenskem času na gostovanju v Teksasu priložnost, da se v velikem finalu pridružijo ekipi New York Knicks.

Dvakratni najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander je peto tekmo končal z 32 točkami in devetimi podajami. Slabše mete ob 36,8 odstotni uspešnosti iz igre je nadomestil s svojo agresivnostjo pod obročem in si prislužil 17 prostih metov, od katerih jih je zadel 16. Sedemindvajsetletni Kanadčan je bil učinkovit tudi pri oblikovanju igre z devetimi podajami.

Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: AP

Njegovi soigralci so se pozitivno odzvali na njegov prispevek, ekipa pa je zadela 14 od 32 metov za tri točke. Alex Caruso, ki je odličen že od začetka serije, je s klopi dosegel 22 točk, pri čemer je podpiral Jareda McCaina (20 točk), Cheta Holmgrena (16 točk, 11 skokov) in Isaiaha Hartensteina (12 točk, 15 skokov). Prvaki lige so zmago dosegli brez poškodovanih ključnih igralcev, Jalena Williamsa (poškodba zadnje stegenske mišice) in Ajaya Mitchella (mečnica).

Na drugi strani je za poražene goste francoski zvezdnik Victor Wembanyama dosegel 20 točk, v veliki meri zahvaljujoč popolnemu izkoristku s črte prostih metov, zadel jih je vseh 12. Sicer je ob izvrstni obrambi tekmecev na čelu z Hartensteinom zadel le štiri od 15 metov iz igre, zgrešil je vseh pet poskusov za tri točke in imel v 37 minutah šest skokov.

Slab začetek, dober konec za prvake

"Verjetno je bil to moj najslabši začetek tekme v karieri, a ekipa mi je stala ob strani in ostali smo v igri. Že vso sezono poudarjam, da smo ekipa petnajstih igralcev, kar se je danes znova pokazalo. Če ne bi imeli tako dolge klopi, nam danes ni bi uspelo. Dvigujemo se iz tekme v tekmo," je dejal Shai Gilgeous-Alexander. 

Trener San Antonio Mitch Johnson je po tekmi izpostavil številne napake in izgubljene žoge svoje ekipe ter prvega zvezdnika Victorja Wembanyamo pozval k bolj agresivnemu pristopu na šesti tekmi.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

"Če želimo premagati Oklahomo na njenem parketu, bomo morali odigrati veliko bolj zbrano in čvrsto. Petnajst metov na koš in 20 točk je premalo za takega igralca, kot je Wembanyama, hkrati pa morajo tudi ostali igralci spoznati, da imamo svoje prednosti in jim moramo unovčiti," je dejal Johnson.

Prva tekma velikega finala, v katerega se je New York uvrstil po seriji 4:0 proti Clevelandu, je na sporedu v noči iz srede na četrtek prihodnji teden.

košarka nba oklahoma

