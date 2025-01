Oklahoma s 13. zaporedno zmago do rekorda franšize, Boston slavil v Minneapolisu

Aktualni prvaki lige Boston Celtics (25-9), druga ekipa vzhodne konference, so v Minneapolisu na koncu zadržali zmago. Jayson Tatum je dosegel 33 točk ob devetih podajah, osmih skokih in treh ukradenih žogah. Derrick White mu je pomagal s 26 točkami, še 15 jih je zabeležil Sam Hauser . Na vzhodu še naprej sicer vodijo Cleveland Cavaliers (29-4). Julius Randle je imel pri Minnesoti 27 točk, osem skokov in sedem podaj, 20 točk je vpisal Naz Reid in 19 Jaden McDaniels .

Oklahoma je z izkupičkom zmag in porazov 28-5 trdno vodilna zasedba zahoda. Na drugem mestu sledijo grizliji iz Memphisa (23-11) in na tretjem rakete iz Houstona (22-11). Shai Gilgeous-Alexander je za Oklahomo, ki je v prvem polčasu zaostajala za 16, v tretji četrtini pa tekmecu nasula 42 točk, vpisal 29 točk ob osmih podajah. Oklahoma je sicer dosegla 17. zmago na zadnjih 18 tekmah. Jalen Williams je dodal 18 točk. Pri gostih iz mesta angelov je bil s 26 točkami najuspešnejši Amir Coffey , 12 jih je prispeval Mo Bamba .

Brooklyn Nets so v gosteh pri zmagovalcih medsezonskega turnirja lige NBA Milwaukee Bucks zmagali s 113:110. Brooklyn je slavil na krilih 26 točk Camerona Johnsona in 24 točk Cama Thomasa. Za Milwaukee, sicer peto ekipo vzhoda, je 27 točk dosegel Giannis Antetokounmpo, 23 jih je prispeval Damian Lillard. Tyrese Haliburton je s 33 točkami in 15 podajami Indiana Pacers vodil do zmage proti Miami Heat s 128:115. Myles Turner je dodal 21 točk, še 18 ob 11 skokih pa Pascal Siakam. Za vročico iz Floride je Kel'el Ware dosegel 25 točk, 20 pa Bam Adebayo.

Visoko zmago so doma vpisali košarkarji Golden State Warriors. V San Franciscu so s 139:105 ugnali Philadelphio. Junak večera je bil Stephen Curry, ki je dosegel 30 točk in zadel vseh svojih osem metov za tri točke. Ob tem je vpisal tudi deset podaj in šest skokov. Jonathan Kuminga je prispeval 20 točk, medtem ko je bil pri 76ers najuspešnejši Joel Embiid z 28 točkami in 14 skoki.