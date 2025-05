Oklahoma s prepričljivo zmago začela finale zahoda

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prepričljivo začeli finale zahodne konference severnoameriške lige NBA. V prvem dvoboju so visoko s 114:88 ugnali Minnesota Timberwolves. Vnovič je blestel Shai Gilgeous Alexander, ki je v prvem polčasu zadel le dva meta iz igre, tekmo pa končal z 31 točkami, devetimi podajami in petimi skoki.