Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Oklahoma s sedmo zmago v nizu potrdila prvo mesto v rednem delu

Los Angeles, 09. 04. 2026 08.07 pred 20 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors

Chet Holmgren je dosegel 30 točk in 14 skokov, Shai Gilgeous-Alexander je dodal 20 točk in 11 podaj, košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder pa so si s sedmo zaporedno zmago, tokrat so premagali LA Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji s 128:110, zagotovili najboljši izkupiček in s tem prvo mesto v rednem delu sezone severnoameriške lige NBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Branilci naslova prvaka lige NBA so v rednem delu sezone na 80 tekmah zbrali 64 zmag in ob tem vpisali zgolj 16 porazov, do konca rednega dela sezona pa bodo odigrali le še dve tekmi. Oklahoma City si je tretje leto zaporedoma zagotovila prvo mesto v zahodni konferenci in z najboljšim skupnim izkupičkom bodo imeli prednost domačega igrišča skozi celotno končnico.

Chet Holmgren
Chet Holmgren
FOTO: AP

"To je izjemno pomembno," je dejal Chet Holmgren, ki je dodal pet podaj, dve ukradeni žogi in štiri blokade. "Samo vedeti je treba, da bomo v primeru sedme tekme v posameznem krogu končnice vedno igrali doma. To smo doživeli v lanski končnici dvakrat, zato je izjemno pomembno."

"Lepo je videti, da se je trdo delo na nek način obrestovalo, in zdaj moramo narediti še kaj več," je dodal Holmgren. Jalen Williams je za prerijski grom dosegel 18 točk. Oklahoma City je zmagala na sedmih tekmah po vrsti ter je dobila 19 od zadnjih 20 tekem.

Preberi še Bo Dončić kljub poškodbi vendarle lahko kandidiral za nagrado MVP?

Lani so vpisali 68 zmag v rednem delu sezone. Skupaj so v dveh sezonah po vrsti v rednem delu zbrali vsega skupaj 132 zmag. Chicago Bulls sicer še vedno držijo rekord po številu osvojenih zmag, upoštevajoč tekme v dveh zaporednih rednih delih. Biki so v sezonah 1995/96 in 1996/97 vpisali 141 zmag.

Evan Mobley
Evan Mobley
FOTO: Profimedia

Cleveland Cavaliers so dosegli zmago proti ekipi Atlanta Hawks s 122:116. Z zmago so si zagotovili najmanj četrto mesto v vzhodni konferenci. Orlando Magic pa so zabeležili četrto zaporedno zmago z zmago proti Minnesota Timberwolves s 132:120. Floridčani imajo še vedno možnost, da se povzpnejo s sedmega na šesto mesto. Orlando bi si s šestim mestom zagotovil neposredno uvrstitev v končnico, s čimer bi se izognil dodatnemu turnirju za popolnitev preostalih mest v končnici.

Preberi še Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja

San Antonio Spurs, ki so z izkupičkom 61 zmag in 19 porazov drugi v razvrstitvi zahoda, so kljub odsotnosti poškodovanega zvezdnika Victorja Wembanyame gladko premagali Portland Trail Blazers s 112:101. Denver Nuggets so se utrdili na tretjem mestu na zahodu, ko so premagali Memphis Grizzlies s 136:119, po zaslugi trojnega dvojčka s 14 točkami, 16 skoki in 10 podajami Nikole Jokića. Trikratni najkoristnejši igralec MVP Jokić je dosegel svoj 34. trojni dvojček sezone, 198. v karieri, in pomagal Denverju do desete zaporedne zmage.

Jamal Murray
Jamal Murray
FOTO: AP

Jamal Murray je dosegel 26 točk in osem igralcev Nuggets popeljal do dvomestnega števila točk, Denver pa je z veliko prednostjo prehitel Los Angeles Lakers in osvojil tretje mesto v zahodni konferenci. Lakers, ki do konca rednega dela sezone zaradi poškodbe ne morejo računati na Slovenca Luko Dončića, imajo na četrtem mestu razpredelnice 50 zmag in 29 porazov, Denver pa 52 zmag in 28 porazov. Jezernike čakajo v rednem delu sezone tri tekme, Denver pa dve.

Preberi še Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'

Košarkarji Detroit Pistons so premagali Milwaukee Bucks s 137:111 in si zagotovili prvo mestu v vzhodni konferenci ter s tem prednost prvega nosilca in domačega igrišča v končnici.

Izidi:
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 122:116

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 137:111

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 136:119

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 112:101

LA Clippers - Oklahoma City Thunder 110:128

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:107

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 04. 2026 09.25
Najboljše moštvo kar sem jih kdaj videl. Vidi se, da so si košarkarji med sabo kot bratje, da se med sabo odlično razumejo. Tako ekipno kot igrajo oni, igrajo samo še Nuggetsi in Spursi. Ostalih ne vidim v igri za naslov to sezono.
Odgovori
-1
1 2
hojladri123
09. 04. 2026 14.46
Dokler so na vrhu so kot bratje, vprašanje je kako bo šlo ko jih bodo druge ekipe naštudirale... drugače pa Bullsi so tudi gazili vse pred sabo pa so bili vse prej kot bratje, na igrišču je pač vseeno klapalo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677