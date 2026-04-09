Oklahoma s sedmo zmago v nizu potrdila prvo mesto v rednem delu

Branilci naslova prvaka lige NBA so v rednem delu sezone na 80 tekmah zbrali 64 zmag in ob tem vpisali zgolj 16 porazov, do konca rednega dela sezona pa bodo odigrali le še dve tekmi. Oklahoma City si je tretje leto zaporedoma zagotovila prvo mesto v zahodni konferenci in z najboljšim skupnim izkupičkom bodo imeli prednost domačega igrišča skozi celotno končnico.

Chet Holmgren FOTO: AP

"To je izjemno pomembno," je dejal Chet Holmgren, ki je dodal pet podaj, dve ukradeni žogi in štiri blokade. "Samo vedeti je treba, da bomo v primeru sedme tekme v posameznem krogu končnice vedno igrali doma. To smo doživeli v lanski končnici dvakrat, zato je izjemno pomembno." "Lepo je videti, da se je trdo delo na nek način obrestovalo, in zdaj moramo narediti še kaj več," je dodal Holmgren. Jalen Williams je za prerijski grom dosegel 18 točk. Oklahoma City je zmagala na sedmih tekmah po vrsti ter je dobila 19 od zadnjih 20 tekem.

Lani so vpisali 68 zmag v rednem delu sezone. Skupaj so v dveh sezonah po vrsti v rednem delu zbrali vsega skupaj 132 zmag. Chicago Bulls sicer še vedno držijo rekord po številu osvojenih zmag, upoštevajoč tekme v dveh zaporednih rednih delih. Biki so v sezonah 1995/96 in 1996/97 vpisali 141 zmag.

Evan Mobley FOTO: Profimedia

Cleveland Cavaliers so dosegli zmago proti ekipi Atlanta Hawks s 122:116. Z zmago so si zagotovili najmanj četrto mesto v vzhodni konferenci. Orlando Magic pa so zabeležili četrto zaporedno zmago z zmago proti Minnesota Timberwolves s 132:120. Floridčani imajo še vedno možnost, da se povzpnejo s sedmega na šesto mesto. Orlando bi si s šestim mestom zagotovil neposredno uvrstitev v končnico, s čimer bi se izognil dodatnemu turnirju za popolnitev preostalih mest v končnici.

San Antonio Spurs, ki so z izkupičkom 61 zmag in 19 porazov drugi v razvrstitvi zahoda, so kljub odsotnosti poškodovanega zvezdnika Victorja Wembanyame gladko premagali Portland Trail Blazers s 112:101. Denver Nuggets so se utrdili na tretjem mestu na zahodu, ko so premagali Memphis Grizzlies s 136:119, po zaslugi trojnega dvojčka s 14 točkami, 16 skoki in 10 podajami Nikole Jokića. Trikratni najkoristnejši igralec MVP Jokić je dosegel svoj 34. trojni dvojček sezone, 198. v karieri, in pomagal Denverju do desete zaporedne zmage.

Jamal Murray FOTO: AP

Jamal Murray je dosegel 26 točk in osem igralcev Nuggets popeljal do dvomestnega števila točk, Denver pa je z veliko prednostjo prehitel Los Angeles Lakers in osvojil tretje mesto v zahodni konferenci. Lakers, ki do konca rednega dela sezone zaradi poškodbe ne morejo računati na Slovenca Luko Dončića, imajo na četrtem mestu razpredelnice 50 zmag in 29 porazov, Denver pa 52 zmag in 28 porazov. Jezernike čakajo v rednem delu sezone tri tekme, Denver pa dve.

Košarkarji Detroit Pistons so premagali Milwaukee Bucks s 137:111 in si zagotovili prvo mestu v vzhodni konferenci ter s tem prednost prvega nosilca in domačega igrišča v končnici. Izidi:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 122:116 Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120 Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 137:111 Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 136:119 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 112:101 LA Clippers - Oklahoma City Thunder 110:128 Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:107