Oklahoma se je pobrala in premagala aktualne prvake, Čančar igral

Košarkarji Oklahome so v severnoameriški ligi NBA na derbiju vodilnih ekip proti Boston Celticsom v gosteh s 118:112 premagali branilce naslova. Za Oklahomo je bila to 17. zmaga na zadnjih 18 tekmah. Dvoboj med OKC in Bostonom je za številne poznavalce najbolj verjeten scenarij za finale lige NBA, zato je tekma v TD Gardnu dobila velik pomen.

Tekma je bila napeta, pri izenačenju najboljših ekip obeh konferenc na 98. točki v zadnji četrtini so domači navijači znova verjeli, da bo njihova ekipa prišla do preobrata, a je Oklahoma nanizala naslednjih osem točk in rešila vprašanje o zmagovalcu. Z zmago si je Oklahoma, ki ima najmlajšo postavo v ligi, že zagotovila tudi vstopnico za končnico.

Shai Gilegous-Alexander je bil tudi proti aktualnim prvakom znova najboljši posameznik svojega moštva FOTO: AP icon-expand

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 34 točk in okrepil svoje možnosti za nagrado za najkoristnejšega igralca z vrhunsko predstavo, s katero je utišal domače gledalce bostonskega TD Gardna. Chet Holmgren je k zmagi dodal 23 točk in 15 skokov. "Uspelo nam je nadaljevati naš trend v zadnjem času. Ko se pomeriš proti dobri košarkarski ekipi z dobrimi igralci, moraš enostavno najti pot. In mi smo to nocoj storili," je za ESPN dejal Gilgeous-Alexander. Pri Keltih je bil prvi strelec Jayson Tatum s 33 točkami, Jaylen Brown je dosegel deset točk in zadel le pet od 15 metov na koš. Trener Bostona Joe Mazzulla je po tekmi dejal, da se njegovi ekipi ni uspelo spoprijeti z odlično fizično pripravljenostjo Oklahome. "Bilo je veliko trenutkov, ko smo tekmecu uspešno parirali, pa tudi nekaj, ko mu nismo. In te stvari so na koncu naredile razliko," je dejal Mazzulla.

Denver Nuggetsi so vnovič izgubili proti košarkarjem Minnesote, tokrat pred domačimi navijači s 95:115. Srbski reprezentant Nikola Jokić je na tekmi dosegel 34 točk, osem skokov in štiri podaje, na parket pa je za pet minut stopil tudi Slovenec Vlatko Čančar, ki je v statistiko vpisal dva skoka. Najboljša posameznika Minnesote sta bila Anthony Edwards z 29 točkami in Julius Randle s 25. To je bila tretja zaporedna zmaga Minnesote proti Denverju.

Phoenix Sunsi so se še bolj oddaljili od končnice, potem ko so s 104:111 izgubili proti Houston Rocketsom. Sunsi so 11. na zahodu z razmerjem 30-36, nekdanji soigralci Luke Dončića pri Dallas Mavericksih pa deseti s 33-34. Mavericksi so v San Antoniu izgubili s 116:126. Memphis Grizzliesi pa so izboljšali izkupiček pred končnico na 42-24 in so tretji na zahodu, potem ko so premagali Utah Jazz (15-51) s 122:115. Izidi: Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 123:110 Boston Celtics - Oklahoma City Thunder 112:118 Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 118:105 Miami Heat - LA Clippers 104:119 Houston Rockets - Phoenix Suns 111:104 Memphis Grizzlies - Utah Jazz 122:115 San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 126:116 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 95:115 (Vlatko Čančar: 2 skoka v 5 minutah za Denver) Portland Trail Blazers - New York Knicks 113:114 (podaljšek)