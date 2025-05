Oklahoma se je znesla nad Denverjem, Knicksi še drugič šokirali Boston

Košarkarji Oklahoma City Thunder so na drugi tekmi polfinala zahodne konference proti Denver Nuggets pred domačimi navijači slavili zmago s 149:106 in v boju na štiri zmage poravnali razmerje moči na 1:1. Gostitelji so ob tem vodili že za neverjetnih 48 točk in v prvem polčasu dosegli kar 87 točk, več kot katera koli druga ekipa v zgodovini končnice lige NBA.

OGLAS

Najboljši strelec gostiteljev je bil Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 34 točkami. Nuggets okrog srbskega zvezdnika Nikole Jokića so v prvi četrtini izgubili nadzor nad igro in po 12 minutah zaostajali z 21:45. Ob polčasu je bil izid 87:56 za Oklahomo, ki je prvo tekmo dvoboja izgubila kljub visokemu vodstvu sredi tekme. Tokrat o zmagovalcu ni bilo dvoma. Thunder je dosegel tudi sploh prvo domačo zmago to sezono katere koli ekipe v drugem krogu končnice. "Znamo se odzvati na težave," je po tekmi dejal Gilgeous-Alexander, ki je Thunder popeljal do 68 zmag v redni sezoni lige. "Vse, kar lahko storimo, je, da smo še boljši na naslednji tekmi, in le na to smo osredotočeni."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pri gostih je bil najboljši Russell Westbrook z 19 točkami. Jokić, ki je na prvi tekmi dosegel 42 točk in 22 skokov, je tokrat zbral le 17 točk in osem skokov, preden je moral proti koncu tretje četrtine zaradi osebnih napak predčasno z igrišča. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je v dresu Denverja tokrat dobil na voljo sedem minut, v tem času pa je dosegel dva skoka ter izgubil eno žogo. Tretja in četrta tekma bosta v Koloradu. New York Knicks so že pred tem v Bostonu dosegli drugo zmago proti Celtics in branilce naslova prvaka postavili pod velik pritisk. Gostitelji so v polfinalu vzhodne konference znova zapravili 20 točk prednosti in izgubili z 90:91. Knicks so prvič na tekmi povedli šele 1:59 minute pred koncem po zaslugi niza 19:2.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jayson Tatum je z zabijanjem spet popeljal Kelte v vodstvo, a je po ponovnem zaostanku žogo v zadnjih sekundah izgubil proti Mikalu Bridgesu. Ta je v zadnji četrtini dosegel tudi vseh svojih 14 točk. Josh Hart je bil s 23 točkami prvi strelec gostov, Karl-Anthony Towns je k zmagi dodal 21 točk in 17 skokov, Jalen Brunson je dosegel 17 točk. "Vesel sem, da smo spet našli pot do zmage," je Brunson povedal za televizijsko hišo TNT. "To je nekaj norega." Jaylen Brown in Derrick White sta vsak dosegla po 20 točk za prvake – toda Brown je imel po polčasu le tri –, niz 14 zaporednih zgrešenih metov Bostona v četrti četrtini pa je gostom omogočil priložnost, ki so jo pridoma izkoristili.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tretja tekma bo v soboto v New Yorku. Le pet ekip se je doslej zbralo za zmago v dvoboju končnice lige NBA, potem ko so izgubile prvi dve tekmi doma. Liga NBA, končnica, 2. krog, izidi:

- vzhod:

Boston Celtics - New York Knicks 90:91

(New York vodi z 2:0 v zmagah)



- zahod:

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 149:106

(Vlatko Čančar: 2 skoka, 1 izgubljena žoga za Denver; moštvi sta izenačeni na 1:1 v zmagah) Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1