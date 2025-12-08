Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Oklahoma tudi brez MVP-ja nadaljuje neverjeten niz

Salt Lake City, 08. 12. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v gosteh z lahkoto odpravili Utah in svoj niz zaporednih zmag povišali že na številko 15. Nikola Jokić in Jamal Murray sta poskrbela za novo zmago Denverja, Srb je bil zgolj za en skok oddaljen od novega trojnega dvojčka.

Chet Holmgren
Chet Holmgren FOTO: AP

Takoj je bilo jasno, da v Utahu ne bo presenečenja. Aktualni prvaki so z rezultatom 131:101 odpihnili domači Jazz. Pri Thunderju je zaradi vnetega komolca manjkal najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander, kar pa se gostom ni poznalo na igrišču. Jalen Williams in Chet Holmgren sta vsak k zmagi prispevala po 25 točk, Thunder pa je na poti do končne zmage, s katero je izenačil najdaljši zmagoviti niz v klubski zgodovini, vodil tudi za 42 točk.

Nikola Jokić
Nikola Jokić FOTO: AP

Dobro formo nadaljuje drugouvrščeno moštvo zahodne konference Denver Nuggets. Na gostujočem parketu sta za zmago nad Charlotte Hornets poskrbela predvsem Jamal Murray in Nikola Jokić. Murray je kar 23 od svojih 34 točk prispeval v prvi četrtini in tako svoji ekipi prinesel zgodnje vodstvo. Srbski center pa je bil znova blizu trojnemu dvojčku, pri 28 točkah in 11 podajah mu je za ta dosežek zmanjkal zgolj en skok.

Bostonov Jaylen Brown je dosegel 30, Derrick White pa 27 točk za zmago Celtics s 121:113 v gosteh pri Toronto Raptors. Kelti so sicer v tretji četrtini povedli za 23 točk, vendar pa so se raptorji vrnili v igro in prvič na tekmi povedli v začetku zadnje četrtine. Vendar do preobrata ni prišlo.

Jalen Brunson
Jalen Brunson FOTO: AP

V New Yorku je Jalen Brunson zbral 30 točk in devet podaj kot prvi strelec Knicks za zmago s 106:100 nad Orlando Magic. OG Anunoby je k zmagi dodal 21, Josh Hart pa 17 točk in 12 skokov, kratkohlačniki pa so uspešno prestali odsotnost zvezdnika Karl-Anthonyja Townsa zaradi poškodbe mečne mišice.

Jimmy Butler se je vrnil po poškodbi z 19 točkami, osmimi skoki in šestimi podajami, njegovi Golden State Warriors pa so na gostovanju v vetrovnem mestu s 123:91 nadigrali Chicago Bulls. Pri bojevnikih še vedno manjkata poškodovana zvezdnika Stephen Curry in Draymond Green.

Jimmy Butler
Jimmy Butler FOTO: AP

Izidi lige NBA, 8. december

New York Knicks - Orlando Magic 106:100

Toronto Raptors - Boston Celtics 113:121

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 106:115

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 119:96

Chicago Bulls - Golden State Warriors 91:123

Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 108:112

(Luka Dončić: 31 točk, 15 skokov, 11 podaj, 2 blokadi za LA)

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 101:131

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

oklahoma city thunder denver nuggets nikola jokić jamal murray
Naslednji članek

'Hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385