Oklahoma tudi brez MVP-ja nadaljuje neverjeten niz

Takoj je bilo jasno, da v Utahu ne bo presenečenja. Aktualni prvaki so z rezultatom 131:101 odpihnili domači Jazz. Pri Thunderju je zaradi vnetega komolca manjkal najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander, kar pa se gostom ni poznalo na igrišču. Jalen Williams in Chet Holmgren sta vsak k zmagi prispevala po 25 točk, Thunder pa je na poti do končne zmage, s katero je izenačil najdaljši zmagoviti niz v klubski zgodovini, vodil tudi za 42 točk.
Dobro formo nadaljuje drugouvrščeno moštvo zahodne konference Denver Nuggets. Na gostujočem parketu sta za zmago nad Charlotte Hornets poskrbela predvsem Jamal Murray in Nikola Jokić. Murray je kar 23 od svojih 34 točk prispeval v prvi četrtini in tako svoji ekipi prinesel zgodnje vodstvo. Srbski center pa je bil znova blizu trojnemu dvojčku, pri 28 točkah in 11 podajah mu je za ta dosežek zmanjkal zgolj en skok.
Bostonov Jaylen Brown je dosegel 30, Derrick White pa 27 točk za zmago Celtics s 121:113 v gosteh pri Toronto Raptors. Kelti so sicer v tretji četrtini povedli za 23 točk, vendar pa so se raptorji vrnili v igro in prvič na tekmi povedli v začetku zadnje četrtine. Vendar do preobrata ni prišlo.
V New Yorku je Jalen Brunson zbral 30 točk in devet podaj kot prvi strelec Knicks za zmago s 106:100 nad Orlando Magic. OG Anunoby je k zmagi dodal 21, Josh Hart pa 17 točk in 12 skokov, kratkohlačniki pa so uspešno prestali odsotnost zvezdnika Karl-Anthonyja Townsa zaradi poškodbe mečne mišice.
Jimmy Butler se je vrnil po poškodbi z 19 točkami, osmimi skoki in šestimi podajami, njegovi Golden State Warriors pa so na gostovanju v vetrovnem mestu s 123:91 nadigrali Chicago Bulls. Pri bojevnikih še vedno manjkata poškodovana zvezdnika Stephen Curry in Draymond Green.
Izidi lige NBA, 8. december
New York Knicks - Orlando Magic 106:100
Toronto Raptors - Boston Celtics 113:121
Charlotte Hornets - Denver Nuggets 106:115
Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 119:96
Chicago Bulls - Golden State Warriors 91:123
Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 108:112
(Luka Dončić: 31 točk, 15 skokov, 11 podaj, 2 blokadi za LA)
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 101:131
