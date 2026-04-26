Maestralni Shai, Dosunmu prvi po Curryju

Za napredovanje potrebuje le še eno zmago, ki jo bo pred svojimi navijači lovila v ponedeljek. Blestel je Shai Gilgeous-Alexander, dosegel je 42 točk, iz 18 poskusov je zadel kar 15 metov, od 12 prostih metov je zadel 11, temu je dodal štiri skoke in osem asistenc. Domači so tekmo sicer bolje začeli, a je Oklahoma hitro vzpostavila ravnotežje, po treh četrtinah vodila za osem točk, v četrti pa tekmecem, pri katerih je Dillon Brooks dosegel 33 točk, ni dovolila, da se približajo.

Jokić bo moral začarati povratek

Zmago oddaljena od napredovanja v drugi krog je tudi Minnesota, ki je na četrti tekmi obračuna z Denverjem doma zmagala 112:96. Glavna zgodba tekme je bil Ayo Dosunmu, ki je s 43 točkami postavil osebni rekord, postal pa je prvi igralec v zadnjih 50 letih, ki je tako število točk dosegel kot igralec s klopi. Dosunmu je zadel 13 od 17 metov, pri metih za tri točke in prostih metih je bil stoodstoten.

Detroit v težavah

Orlando je s 113:105 doma ugnal Detroit in v seriji povedel z 2:1. V zadnji četrtini je zapravil vodstvo s 17 točkami razlike, a v končnici z delnim izidom 9:0 vendarle prišel do zmage, za katero sta bila najbolj zaslužna Paolo Banchero in Desmond Bane, oba sta dosegla 25 točk. "Imeli smo priložnost, da prednost domačega igrišča vrnemo na našo stran. Nismo je izkoristili, a verjamem, da smo se s tekme nekaj naučili. Ni nobene panike, na to tekmo moramo pozabiti, verjamem, da bomo tu zmagali naslednjo," po porazu ni obupaval trener v dvoboju favoriziranega Detroita J.B. Bickerstaff.

Serija med New York Knicks in Atlanto pa je izenačena na 2:2. New York je četrto tekmo v gosteh dobil s 114:98, Karl-Anthony Towns je vknjižil trojnega dvojčka, k zmagi je prispeval 20 točk, deset skokov in deset asistenc.