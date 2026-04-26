Košarka

Maestralni Shai, Dosunmu prvi po Curryju

New York, 26. 04. 2026 07.55 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Shai Gilgeous-Alexander

Oklahoma Thunder, branilka naslova in najboljša ekipa rednega dela lige NBA, tudi v uvodu končnice ne popušča. Na tretji tekmi prvega kroga je doma s 121:109 premagala Phoenix in po dveh zmagah v gosteh in uspehu doma vodi s 3:0.

Za napredovanje potrebuje le še eno zmago, ki jo bo pred svojimi navijači lovila v ponedeljek.

Blestel je Shai Gilgeous-Alexander, dosegel je 42 točk, iz 18 poskusov je zadel kar 15 metov, od 12 prostih metov je zadel 11, temu je dodal štiri skoke in osem asistenc. Domači so tekmo sicer bolje začeli, a je Oklahoma hitro vzpostavila ravnotežje, po treh četrtinah vodila za osem točk, v četrti pa tekmecem, pri katerih je Dillon Brooks dosegel 33 točk, ni dovolila, da se približajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jokić bo moral začarati povratek

Zmago oddaljena od napredovanja v drugi krog je tudi Minnesota, ki je na četrti tekmi obračuna z Denverjem doma zmagala 112:96. Glavna zgodba tekme je bil Ayo Dosunmu, ki je s 43 točkami postavil osebni rekord, postal pa je prvi igralec v zadnjih 50 letih, ki je tako število točk dosegel kot igralec s klopi. Dosunmu je zadel 13 od 17 metov, pri metih za tri točke in prostih metih je bil stoodstoten.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Detroit v težavah

Orlando je s 113:105 doma ugnal Detroit in v seriji povedel z 2:1. V zadnji četrtini je zapravil vodstvo s 17 točkami razlike, a v končnici z delnim izidom 9:0 vendarle prišel do zmage, za katero sta bila najbolj zaslužna Paolo Banchero in Desmond Bane, oba sta dosegla 25 točk.

"Imeli smo priložnost, da prednost domačega igrišča vrnemo na našo stran. Nismo je izkoristili, a verjamem, da smo se s tekme nekaj naučili. Ni nobene panike, na to tekmo moramo pozabiti, verjamem, da bomo tu zmagali naslednjo," po porazu ni obupaval trener v dvoboju favoriziranega Detroita J.B. Bickerstaff.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serija med New York Knicks in Atlanto pa je izenačena na 2:2. New York je četrto tekmo v gosteh dobil s 114:98, Karl-Anthony Towns je vknjižil trojnega dvojčka, k zmagi je prispeval 20 točk, deset skokov in deset asistenc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba končnica

Kako sta veterana poskrbela za epsko vrnitev Lakersov

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

franc1972slo
26. 04. 2026 08.54
Dončič za toliko pik rabi trikrat več metov 😂
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se po hujšanju v večini primerov teža vrne
Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se po hujšanju v večini primerov teža vrne
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
