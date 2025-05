Oklahoma uspela izvleči zmago za izenačenje v seriji na 2:2

Glavno vprašanje pred četrto tekmo polfinala zahodne konference v ligi NBA med Denverjem in Oklahomo je bilo, ali bodo Nikola Jokić in ostali uspeli omejiti učinek glavnega zvezdnika Thunderjev Shaia Gilgeousa-Alexandra .

Predvsem glavna (napadalna) os prvakov izpred dveh let Nikola Jokić - Aaron Gordon - Jamal Murray se nikakor ni uspela razigrati, za kar pa je bila "kriva" med drugim tudi odlična igra Oklahome v obrambi. Če je bila uvodna četrtina resnično negledljiva, pa je bilo nadaljevanje tekme bistveno boljše na obeh straneh. Domači so zaigrali precej bolj agresivno v obrambi, Christian Braun je z dvema uspešnima metoma za tri točke sredi druge četrtine približal Denver na vsega tri točke zaostanka (23:26) in posledično se je prebudilo tudi občinstvo. Do odhoda na veliki odmor so varovanci trenerja Mika Daigneaulta vendarle uspeli ohraniti prednost šestih točk (36:42), ob Gilgeousu-Alexandru sta bila pri gostih najbolj "vroča" v napadu Aaron Wiggins in Cason Wallace.

Denver je v tretji četrtini povsem zasenčil Oklahomo. Igra v napadu je naposled stekla, zahvaljujoč granitni obrambi, ki je prisilila gostujočega stratega Daigneaulta, da je na klop posedel Gilgeousa-Alexandra, pa je prednost domačih košarkarjev dve minuti pred koncem tega dela igre znašala šest točk (58:52). V teh trenutkih je največje breme v napadu nase prevzel izkušeni kanadski ostrostrelec Jamal Murray, svoje pa sta dodala tudi Jokić in Gordon. Pred zaključnimi 12 minutami je Denver vodil s šestimi točkami razlike (69:63).