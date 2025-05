Oklahoma v napeti končnici še tretjič v seriji ugnala Minnesoto

Anthony Edwards je dosegel 16 točk, a v prvem polčasu le dvakrat vrgel na koš, Julius Randle pa je zbral vsega pet točk in zadel le enega od sedmih metov iz igre. Domači so vseeno vse do konca ostali v igri za zmago. Učinek se je prenesel na druge košarkarje. Igralec s klopi Nickeil Alexander-Walker, bratranec Gilgeous-Alexandra, je dosegel 23 točk, Jaden McDaniels 22, Donte DiVincenzo pa 21.

Minnesota je v domači dvorani Target z izjemo uvodnih minut vseskozi lovila goste. Na uvodu v drugi del so gosti po trojki Alexa Carusa sicer povedli z 68:57, a jim ni uspelo zlomiti domačega odpora. Gostitelji so se počasi približevali in slabe štiri minute in pol pred koncem tretjega dela je DiVincenzo s trojko izenačil na 79:79.