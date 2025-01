Oklahoma za 15. zaporedno zmago nadigrala aktualne prvake iz Bostona

Pri Thunder se je znova najbolj izkazal Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami in 11 skoki. Za Boston je Jayson Tatum dosegel 26 točk in pobral deset skokov. Oklahoma je večji del prvega polčasa zaostajala, ob koncu tudi za deset točk (55:65), v drugem polčasu pa prvakom lige NBA dovolila vsega 27 točk. Boston je zadel le devet od 46 poskusov za tri točke.

"Na parketu se zabavamo. Kadarkoli kdo naredi kaj dobrega, ga spodbujamo. To kemijo smo ustvarjali nekaj let in stvari so se postavile na svoje mesto," je po tekmi dejal Luguentz Dort, ki je 11 od 14 točk dosegel v zadnji četrtini. Oklahoma je najprej pred dnevi prekinila niz devetih zaporednih zmag New York Knicks, pozno v nedeljo nato ustavila še prvake lige NBA, v noči s srede na četrtek pa se bo v gosteh pomerila z vodilno zasedbo lige Cleveland Cavaliers.

Ti so dosegli deseto zaporedno zmago in so pri razmerju 31-4. Tokrat so s 115:105 ugnali Charlotte Hornets (7-27), po porazu drugouvrščenega Bostona (26-10) pa še nekoliko povečali prednost pred zasledovalci na vrhu vzhodne konference. Darius Garland je za konjenike dosegel 25 točk, še trije košarkarji prve peterke pa so prispevali vsaj 17 točk. Pri Charlottu, ki je zdaj v nizu desetih zaporednih porazov, sta 24 točk dosegla LaMelo Ball in Brandon Miller.