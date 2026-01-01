Naslovnica
Košarka

Oklahoma za slovo od leta z novo visoko zmago

Oklahoma City, 01. 01. 2026 08.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Shai Gilgeous-Alexander

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so se od leta 2025 poslovili z zmago s 124:95 proti Portland Trail Blazers ter z 29. slavjem v sezoni potrdili prvo mesto v ligi NBA. Shai Gilgeous-Alexander, lanski najkoristnejši igralec v ligi, je v vsega 28 minutah dosegel 30 točk, temu pa dodal šest podaj ter štiri ukradene žoge.

Shai Gligeous-Alexander in Chet Holmgren
Shai Gligeous-Alexander in Chet Holmgren
FOTO: Profimedia

Prav Shai Gilgeous-Alexander je bil ključni igralec tekme v Paycom Centru. Tik pred polčasom je v seriji svoje ekipe 13:2 dosegel devet točk in ob odmoru so domači vodili že s 73:55. Kar sedmerica košarkarjev je dosegla dvomestno število košev, Chet Holmgren pa je 12 točkam dodal 10 skokov. Sidy Cissoko je za Portland dosegel 19 točk.

Orlando Magic so po zaslugi Paola Banchera, ki je zadel sedem sekund pred koncem, s 112:110 slavili v gosteh pri Indiana Pacers. Banchero je dosegel 29 točk in 10 skokov, še peterica igralcev pa je dosegla 10 točk in več. Na drugi strani je Pascal Siakam dosegel 26 košev, tri manj Bennedict Mathurin.

Podobno tesno je bilo v San Antoniu, kjer so domači ugnali New York Knicks s 134:132.Pri gostiteljih je blestel francoski center Victor Wembanyama z dvojnim dvojčkom - 31 koši in 13 skoki, Julian Champagnie pa je zadel 11 od 17 metov za tri točke in skupaj dosegel kar 36 točk, oziroma svoj rekord v ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Wembanyama pa je poskrbel tudi za trenutek strahu, ko je v zadnji četrtini odšepal z igrišča, na koncu pa je s soigralci ob robu igrišča vendarle slavil tesno zmago. Kot kaže, ima vnovič težave s poškodbo kolena in bo moral na zdravniške preglede. "Mislim, da gre za manjšo zadevo, seveda pa bom jutri šel na pregled, da preverijo, če je vse v redu," je dejal Francoz, ki upa, da bo nared že za petkov obračun v Indiani.

Za New York Knicks je 29 točk dosegel Jalen Brunson, 21 Miles McBride, po 20 pa Karl-Anthony Towns in Jordan Clarkson. Tekmo je sedem sekund pred koncem z zadetima prostima metoma za vodstvo s 134:129 odločil Keldon Johnson.

Golden State Warriors so se veselili zmage s 134:125 pri Charlotte Hornets, Stephen Curry pa je ob vrnitvi v rodni Charlotte za goste dosegel 26 točk, Brandon Podziemski in Jimmy Butler sta jih dodala po 19. Brandon Miller je pred skoraj 20.000 gledalci dosegel 33 košev za domače.

Atlanta je s 126:102 ugnala Minnesoti, Jalen Johnson pa je bil s 33 koši najbolj zaslužen, da je ekipa prekinila serijo sedmih porazov. Anthony Edwards je bil najboljši v nasprotni ekipi s 30 točkami. Ključno prednost so si domači priigrali v prvem polčasu, ki so ga dobili s 70:49.

Donovan Mitchell je za zmago Clevelanda nad Phoenixom s 129:113 prispeval 34 točk in 18. v sezoni dosegel 30 točk in več. Isaac Okoro pa je dosegel rekord sezone 24 točk ob zmagi Chicaga nad New Orleansom s 134:118. Denver je bil uspešen tudi brez Nikole Jokića in s 106:103 slavil v Torontu. Jamal Murray je dosegel 21 točk, Peyton Watson 24. Pri domačih je bil s 30 točkami najboljši Brandom Ingram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

C.J. McCollum je bil junak tekme v Milwaukeeju, potem ko je s košem v zadnji sekundi zagotovil zmago Washingtonu s 114:113. Alex Starr in Bub Carrington sta dosegla po 20 točk, McCollum dve manj. Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee dal 33 košev.

Luka Dončić z Los Angeles Lakers je bil na Silvestrovo prost, na igrišče pa se vrača v soboto, ko bo v mestu angelov gostoval Memphis.

košarka liga nba oklahoma

