Košarka

Dallas nemočen v San Antoniu, drugi zaporedni poraz prvakov

Oklahoma, 08. 02. 2026 07.27 pred 7 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Oklahoma, branilka naslova v košarkarski ligi NBA, je doživela drugi zaporedni poraz. Rakete, ki jo je spodbudil trojni dvojček Alperena Senguna in nekaj pravočasnih košev zvezdnika Kevina Duranta, se niso ustrašili groma. Teksašani so v Oklahoma Cityju premagali Thunder s 112:106.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Houston je v drugi četrtini zaostajal za kar 15 točk proti ekipi Thunder, ki ji ni bil na voljo poškodovani aktualni najkoristnejši igralec lige NBA Shai Gilgeous-Alexander. Vendar so nekoliko pospešili in v tretji četrtini povedli, nato pa so zdržali do konca ter slavili po dveh porazih.

Kevin Durant
Kevin Durant
FOTO: AP

Kevin Durant, ki je bil v prvem polčasu, v katerem je zadel le tri mete, v slabšem stanju, je tekmo končal z 20 točkami. Turški center Sengun je dosegel 17 točk, 12 skokov in 11 podaj ter dodal še tri ukradene žoge in tri blokade.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pester košarkarski večer onstran Atlantika je zaznamoval Stephon Castle, ki je s 40-točkovnim trojnim dvojčkom popeljal San Antonio Spurs do četrte zaporedne zmage v ligi NBA, ko so premagali oslabljeno nekdanje moštvo Luka Dončića Dallas Mavericks s 138:125.

Preberi še Lakersi brez pomoči odsotnega Dončića do lepe domače zmage proti Golden Statu

Poleg tega, da je dosegel najvišji dosežek v karieri po točkah, je Castle zbral še 12 skokov in 12 podaj, poleg tega pa še tri ukradene žoge in eno blokado. Novinec leta 2025 je pri 21 letih postal tretji najmlajši igralec, ki je dosegel 40-točkovni trojni dvojček, za Jamesom in Dončićem. Članu hrama slavnih Davidu Robinsonu se je pridružil kot edini igralec ostrog s 40-točkovnim trojnim dvojčkom.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Castle je bil brutalno učinkovit, saj je zadel 15 od 19 metov iz igre in teksaški zasedbi pomagal doseči drugo zmago v treh dneh nad Dallasom, ki so izgubili sedem tekem zaporedoma. Devin Vassell je dodal 17 točk, Victor Wembanyama pa 16 točk in 11 skokov za Spurs, ki so ob polčasu vodili z 81:67.

Cooper Flagg
Cooper Flagg
FOTO: AP

Klay Thompson je bil najboljši pri teksaških teličkih z 19 točkami, senzacionalni novinec Cooper Flagg pa jih je tokrat dosegel 14. Flagg je tako končal niz štirih tekem s 30 ali več točkami. Flagg v zadnji četrtini ni igral, trener Dallasa Jason Kidd pa je po tekmi dejal, da se 19-letnik bori z neugodjem v predelu hrbta.

Preberi še 'Težko je, ker smo izgubili Luko. Upam, da ne za dolgo'

Castle je sredi zadnje četrtine dosegel 40 točk z zabijanjem, ki je San Antonio popeljalo v vodstvo s 129:108. "Občutek je bil dober, a še pomembneje je bilo, da smo vedeli, da bomo zmagali," je dejal.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: AP

V ospredje je znova stopil Nikola Jokić, ki je pomagal ekipi Denver Nuggets, da so si opomogli od poraza po dvojnem podaljšku proti New York Knicks in zmagali nad biki v Chicagu s 136:120. Jokić je proti Bulls dosegel 22 točk, 14 skokov in 17 podaj, s čimer je dosegel 182. trojni dvojček v karieri in prehitel Oscarja Robertsona na drugem mestu lestvice vseh časov, ki jo vodi Russell Westbrook z 207 trojnimi dvojčki.

Izidi:
Brooklyn Nets - Washington Wizards 127:113

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 106:112

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 138:125

Orlando Magic - Utah Jazz 120:117

Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 119:126

Chicago Bulls - Denver Nuggets 120:136

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 105:99
(Luka Dončić ni igral za LA Lakers zaradi poškodbe)

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 103:109

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 122:115

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 126:132

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba oklahoma
Volja
08. 02. 2026 10.05
Šele pol sezone je Flagg pri Mavsih in ga že dajejo bolečine. Naj mu bo sreča naklonjena.
Odgovori
0 0
