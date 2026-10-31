Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Oklahomi se kopičijo poškodbe, ostali brez tretjega člana začetne peterke

Oklahoma City, 31. 10. 2026 08.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Chet Holmgren

V ligi NBA poleg tekmovalnih dosežkov ob uvodu nove sezone odmevajo poškodbe. Največ zdravstvenih težav imajo lanski finalisti zahodne konference Oklahoma City Thunder, ki so ostali brez tretjega člana začetne peterice. Zaradi poškodbe kolena bo vsaj osem tednov počival center Chet Holmgren.

Holmgren je v preteklih dneh začutil bolečino v desnem kolenu, naknadni pregled pa je pokazal, da gre za manjšo raztrganino vezi pogačice.

"Po posvetih se je zdravniška služba odločila za biološko zdravljenje, ki je bilo uspešno. Pričakovati je, da bo Holmgren po osmih do desetih tednih polno okreval," je sporočil klub.

Preberi še Dončić čaral, a večer je pripadel ostrostrelcu Curryju

Holmgren je že tretji pomemben član ekipe, ki bo manjkal dlje časa. Pred njim je klub iz Oklahoma Cityja za dlje časa ostal brez krilnega centra Jasona Williamsa in branilca Casona Wallacea. Prvi si je zlomil gleženj, drugi pa si je poškodoval ramo.

Zaradi poškodbe pa bo vsaj štiri tedne moral počivati tudi zvezdnik Portland Trailblazers Ja Morant. Ta si je na tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu Memphis Grizzlies poškodoval levo stegensko mišico.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nba oklahoma city thunder

Curry spravil Dončića na tla: Nisem pričakoval, da bo tako brutalno

24ur.com Chet Holmgren, drugi izbor nabora lige NBA, bo izpustil celotno sezono 2022/23
24ur.com Hud udarec za Domžalčane, do konca sezone brez prvega organizatorja
24ur.com Velike skrbi v Houstonu: poškodba VanVleeta hujše narave
24ur.com OKC po grdi poškodbi ostal brez Holmgrena, 43 točk Giannisa ni bilo dovolj
24ur.com LeBron James ne bo odsoten dlje časa, več bo znanega čez teden, dva
24ur.com Lanišek zaradi poškodbe kolena vsaj dva meseca na stranskem tiru
24ur.com Ko ima hudič mlade: po Dončiću do konca sezone 'izgubljen' tudi Reaves
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Ni retrograden samo Merkur: trenutno je retrogradnih kar pet planetov
Ni retrograden samo Merkur: trenutno je retrogradnih kar pet planetov
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Tiho mesto 2
Tiho mesto 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022