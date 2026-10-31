Oklahomi se kopičijo poškodbe, ostali brez tretjega člana začetne peterke

Holmgren je v preteklih dneh začutil bolečino v desnem kolenu, naknadni pregled pa je pokazal, da gre za manjšo raztrganino vezi pogačice.

"Po posvetih se je zdravniška služba odločila za biološko zdravljenje, ki je bilo uspešno. Pričakovati je, da bo Holmgren po osmih do desetih tednih polno okreval," je sporočil klub.