Oklahomi se kopičijo poškodbe, ostali brez tretjega člana začetne peterke

Holmgren je v preteklih dneh začutil bolečino v desnem kolenu, naknadni pregled pa je pokazal, da gre za manjšo raztrganino vezi pogačice.
"Po posvetih se je zdravniška služba odločila za biološko zdravljenje, ki je bilo uspešno. Pričakovati je, da bo Holmgren po osmih do desetih tednih polno okreval," je sporočil klub.
Holmgren je že tretji pomemben član ekipe, ki bo manjkal dlje časa. Pred njim je klub iz Oklahoma Cityja za dlje časa ostal brez krilnega centra Jasona Williamsa in branilca Casona Wallacea. Prvi si je zlomil gleženj, drugi pa si je poškodoval ramo.
Zaradi poškodbe pa bo vsaj štiri tedne moral počivati tudi zvezdnik Portland Trailblazers Ja Morant. Ta si je na tekmi proti svojemu nekdanjemu klubu Memphis Grizzlies poškodoval levo stegensko mišico.
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