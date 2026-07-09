Okorn je na klopi Ilirije zamenjal Modrića

"Z velikim veseljem sporočamo, da bo člansko ekipo v naslednjih dveh sezonah vodil eden najbolj priznanih slovenskih košarkarskih strokovnjakov - Gašper Okorn," so zapisali pri Iliriji. Kot so dodali, je za 53-letnim Okornom bogata mednarodna kariera, v kateri je vodil številne ugledne klube ter pustil pečat tako v Sloveniji kot tudi v tujini. "Z bogatimi izkušnjami, prepoznavno energijo in zmagovalno miselnostjo predstavlja pomembno okrepitev za naš klub," so dodali.
Okorn je trenutno tudi selektor madžarske reprezentance. Ilirijo v sezoni 2026/27 čakajo nastopi v ligi Aba in domači ligi OTP banka.
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