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Košarka

Okorn je na klopi Ilirije zamenjal Modrića

Ljubljana, 09. 07. 2026 07.46 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krka - Cedevita Olimpija

Ilirija je dobil novega trenerja. Stipeta Modrića je na klopi tega ljubljanskega košarkarskega prvoligaša, ki ohranja status v ekluitni ABA ligi zamenjal Gašper Okorn. Medvodčan opravlja tudi vlogo madžarskega selektorja. Modrić je pred kratkim podpisal dveletno pogodbo s hrvaškim Zadrom.

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"Z velikim veseljem sporočamo, da bo člansko ekipo v naslednjih dveh sezonah vodil eden najbolj priznanih slovenskih košarkarskih strokovnjakov - Gašper Okorn," so zapisali pri Iliriji. Kot so dodali, je za 53-letnim Okornom bogata mednarodna kariera, v kateri je vodil številne ugledne klube ter pustil pečat tako v Sloveniji kot tudi v tujini. "Z bogatimi izkušnjami, prepoznavno energijo in zmagovalno miselnostjo predstavlja pomembno okrepitev za naš klub," so dodali.

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Okorn je trenutno tudi selektor madžarske reprezentance. Ilirijo v sezoni 2026/27 čakajo nastopi v ligi Aba in domači ligi OTP banka.

košarka okorn ilirija

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