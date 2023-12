Okorn je novi selektor madžarske reprezentance

Gašper Okorn je med letoma 2018 in 2021 na Madžarskem vodil Falco iz Sombotela in ga dvakrat popeljal do naslova prvaka. Na uvodni novinarski konferenci na sedežu zveze je Ljubljančan podpisal pogodbo s predsednikom Martonom Baderjem. "Razmislili smo o več vidikih, kandidatov je bilo veliko, na koncu so ostali trije, poleg izbranega slovenskega mojstra še italijanski in grški trener. Gašper Okorn se je izkazal pri Falcoju, bil je tudi trener večine madžarskih igralcev, kar je bila zanj velika prednost v našem izboru," je dejal Bader. Kot je dodal predsednik zveze, Okornova pogodba velja samo za dve leti, do konca evropskega prvenstva.